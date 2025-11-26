Vorteilswelt
Leck-Ortung läuft

Massiver Rohrbruch: Ganzer Ort ohne Trinkwasser

Tirol
26.11.2025 08:21
In der Gemeinde Reith bei Seefeld in Tirol floss Mittwochfrüh kein Wasser.
In der Gemeinde Reith bei Seefeld in Tirol floss Mittwochfrüh kein Wasser.(Bild: Hubert Rauth)

Böse Überraschung Mittwochfrüh für die Bewohner der Gemeinde Reith bei Seefeld in Tirol: Aufgrund eines „massiven Rohbruchs“ ist die gesamte Trinkwasserversorgung ausgefallen. Derzeit läuft die Suche nach dem Leck – wie lange die Schadensbehebung dauert, ist aktuell noch völlig unklar.

„Aufgrund eines massiven Wasserrohrbruchs im Trinkwassersystem wird es im gesamten Gemeindegebiet zu einem großflächigen Ausfall der Trinkwasserversorgung kommen“, informierte Bürgermeister Dominik Hiltpolt in der Früh auf Facebook und auf der Webseite der Gemeinde.

Leider können wir derzeit nicht abschätzen, wann die Wasserversorgung wieder in Betrieb genommen werden kann.

Bürgermeister Dominik Hiltpolt

Bauhof auf Suche nach Leck
Mitarbeiter des Bauhofs seien derzeit dabei, das Leck zu orten, um unverzüglich mit der Schadensbehebung beginnen zu können, so der Ortschef weiter. Leider könne man aktuell noch nicht abschätzen, wann die Wasserversorgung wieder in Betrieb genommen werden kann.

Der Ortschef bat die Bürger um Verständnis. Zu dem Rohrbruch dürfte es in der Nacht gekommen sein. Weitere Infos sollen im Laufe des Tages folgen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
