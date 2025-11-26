Massiver Rohrbruch: Ganzer Ort ohne Trinkwasser

Bauhof auf Suche nach Leck

Mitarbeiter des Bauhofs seien derzeit dabei, das Leck zu orten, um unverzüglich mit der Schadensbehebung beginnen zu können, so der Ortschef weiter. Leider könne man aktuell noch nicht abschätzen, wann die Wasserversorgung wieder in Betrieb genommen werden kann.