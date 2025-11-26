D: 63-Jähriger erschießt Ehefrau und zwei Söhne

Der Mann soll seine Frau (57) und seine beiden Söhne (27 und 29 Jahre jung) erschossen haben. Auch seine Schwester (60) richtete er. Danach nahm er sich selbst das Leben. Die Exekutive fand den Mann leblos neben seiner Ehefrau und der Tatwaffe liegen. Ob der 63-Jährige die Waffe in seiner Eigenschaft als Jäger legal besaß, wird geprüft.