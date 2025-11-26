Angehörige von Trump-Sprecherin festgenommen

Laut einem Spendenaufruf von Angehörigen der Frau im Internet reiste die Mutter 1998 mit ihren Eltern in die USA ein und hielt sich bisher auf Basis des sogenannten DACA-Programms legal in den USA auf. Dabei handelt es sich um einen Schutzstatus für Menschen, die als Kinder irregulär mit ihren Eltern in die USA kamen.