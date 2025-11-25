Pkw im Schnee acht Meter über Hang gestürzt

Einsatz im wilden Schneetreiben am Dienstagabend in Tirol! Schockmomente für einen Pkw-Lenker, der am Parkplatz der Axamer Lizum rund acht Meter abgestürzt ist. Zu seiner Rettung wurde das Rote Kreuz samt Notarzt gerufen, Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls im Einsatz.