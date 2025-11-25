Pkw im Schnee acht Meter über Hang gestürzt

Einsatzkräfte wurde am Dienstagabend in die Axamer Lizum gerufen. Dort ist ein Fahrzeug rund acht Meter abgestürzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Einsatz im wilden Schneetreiben am Dienstagabend in Tirol! Schockmomente für einen Pkw-Lenker, der am Parkplatz der Axamer Lizum rund acht Meter abgestürzt ist. Zu seiner Rettung wurde das Rote Kreuz samt Notarzt gerufen, Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls im Einsatz.
Der Pkw-Absturz fügt sich damit in eine Reihe von Unfällen, die nach dem Wintereinbruch auf Tirols Straßen stattgefunden haben. Der Lenker und das Fahrzeug konnten geborgen werden, verletzt wurde keiner.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.