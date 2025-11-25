Vorteilswelt
Axamer Lizum

Pkw im Schnee acht Meter über Hang gestürzt

Tirol
25.11.2025 22:46
(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)

Einsatzkräfte wurde am Dienstagabend in die Axamer Lizum gerufen. Dort ist ein Fahrzeug rund acht Meter abgestürzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

0 Kommentare

Einsatz im wilden Schneetreiben am Dienstagabend in Tirol! Schockmomente für einen Pkw-Lenker, der am Parkplatz der Axamer Lizum rund acht Meter abgestürzt ist. Zu seiner Rettung wurde das Rote Kreuz samt Notarzt gerufen, Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls im Einsatz.

Lesen Sie auch:
Dichter Schneefall auf der Brennerautobahn, hier bei der Auffahrt Patsch.
Lawinengefahr steigt
Nächste Portion Schnee: Unfälle, Pannen, Sperren
25.11.2025

Der Pkw-Absturz fügt sich damit in eine Reihe von Unfällen, die nach dem Wintereinbruch auf Tirols Straßen stattgefunden haben. Der Lenker und das Fahrzeug konnten geborgen werden, verletzt wurde keiner.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Tirol

