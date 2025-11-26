Olympisches Feuer für Winterspiele wurde entfacht

Die Zeremonie zur Übergabe der Fackel fand am Mittwoch statt. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry war bei ihrer Ansprache zu Tränen gerührt. „Diese Spiele kommen an einem kritischen Punkt in unserer Geschichte“, sagte sie. „In der geteilten Welt, in der wir heute leben, nehmen sie wirklich einen symbolischen Platz ein. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, sicherzustellen, dass die Athleten aus aller Welt friedlich zusammenkommen können und die Träume und Hoffnungen derer inspirieren, die überall auf der Welt zuschauen. Das ist der wahre olympische Geist.“