Gestohlener Schmuck in Brotlaib versteckt

Pech für zwei Rumänen, die am Sonntag von der Schweiz nach Vorarlberg einreisen wollten: Im Gepäck hatten sie jede Menge gestohlene Uhren und Schmuck – in einem ganz besonderen Versteck. Doch das alles nützte am Ende nichts ...
Am vergangenen Mittwoch gingen Schweizer Zollbeamten zwei Rumänen ins Netz, die in St. Margrethen mit einem Fahrzeug mit französischen Kennzeichen nach Österreich einreisen wollten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten jede Menge Uhren und Schmuck. Das mutmaßliche Diebesgut war im Motorraum und im Fahrzeuginneren versteckt.
Auch ein recht skurriles Versteck fanden die Schweizer: Die Rumänen hatten einen Brotlaib ausgehöhlt und mit Schmuck gefüllt. Die Sache flog aber auf. Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl, der sich im Kanton Zürich zugetragen hat. Die beiden Rumänen wurden an die Kantonspolizei übergeben, die die weiteren Untersuchungen übernehmen wird.
