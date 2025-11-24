Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Zoll aufgeflogen

Gestohlener Schmuck in Brotlaib versteckt

Vorarlberg
24.11.2025 13:00
Der Brotlaib war wohl etwas schwerer als gewöhnlich.
Der Brotlaib war wohl etwas schwerer als gewöhnlich.(Bild: Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit)

Pech für zwei Rumänen, die am Sonntag von der Schweiz nach Vorarlberg einreisen wollten: Im Gepäck hatten sie jede Menge gestohlene Uhren und Schmuck – in einem ganz besonderen Versteck. Doch das alles nützte am Ende nichts ...

0 Kommentare

Am vergangenen Mittwoch gingen Schweizer Zollbeamten zwei Rumänen ins Netz, die in St. Margrethen mit einem Fahrzeug mit französischen Kennzeichen nach Österreich einreisen wollten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten jede Menge Uhren und Schmuck. Das mutmaßliche Diebesgut war im Motorraum und im Fahrzeuginneren versteckt.

Die Beute war im Auto verteilt versteckt worden.
Die Beute war im Auto verteilt versteckt worden.(Bild: Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit)
Der Schmuck und der missbräuchlich verwendete Brotlaib.
Der Schmuck und der missbräuchlich verwendete Brotlaib.(Bild: Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit)

Auch ein recht skurriles Versteck fanden die Schweizer: Die Rumänen hatten einen Brotlaib ausgehöhlt und mit Schmuck gefüllt. Die Sache flog aber auf. Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl, der sich im Kanton Zürich zugetragen hat. Die beiden Rumänen wurden an die Kantonspolizei übergeben, die die weiteren Untersuchungen übernehmen wird. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol starker Regen
Bludenz
0° / 7°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
0° / 5°
Symbol Regen
Feldkirch
1° / 7°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.139 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Vorarlberg
Unfall in Dornbirn
16-Jährige von unbekannter Lenkerin angefahren
Am Zoll aufgeflogen
Gestohlener Schmuck in Brotlaib versteckt
Altach feiert „Dreier“
Video: Missglückte Premiere beim Wolfsberger AC
Vier Einsätze geplant
ÖSV-Youngster wird in Beaver Creek am Start sein
Polizei sucht Zeugen
Einbrecher verletzte Bewohner mit spitzer Waffe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf