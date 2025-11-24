Gestohlener Schmuck in Brotlaib versteckt

Auch ein recht skurriles Versteck fanden die Schweizer: Die Rumänen hatten einen Brotlaib ausgehöhlt und mit Schmuck gefüllt. Die Sache flog aber auf. Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl, der sich im Kanton Zürich zugetragen hat. Die beiden Rumänen wurden an die Kantonspolizei übergeben, die die weiteren Untersuchungen übernehmen wird.