Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frischer Wind

Wechsel an der Spitze des Theater Kosmos Bregenz

Vorarlberg
24.11.2025 17:35
Das Theater Kosmos in Bregenz Vorkloster.
Das Theater Kosmos in Bregenz Vorkloster.(Bild: Mathis Fotografie)

Das langjährige  Leitungs-Duo Hubert Dragaschnig und Augustin Jagg will sich bald zurückziehen. Regisseur und Autor Josef Maria Krasanovsky übernimmt ab 2027. 

0 Kommentare

Das Theater Kosmos bekommt im Jahr 2027 eine neue Leitung. Nach 30 Jahren übergeben Hubert Dragaschnig und Augustin Jagg die Führung an Josef Maria Krasanovsky. Der aus Salzburg stammende Theatermacher und Regisseur erklärte am Montag, er wolle das bestehende Profil, das auf viele Uraufführungen und Diskursives setzt, weiterentwickeln. Dragaschnig und Jagg wollen das Haus schuldenfrei übergeben.

Josef Maria Krasanovsky übernimmt das Theater in Bregenz Vorkloster.
Josef Maria Krasanovsky übernimmt das Theater in Bregenz Vorkloster.(Bild: Christian Ariel Heredia)

Seit der Gründung 1996 blicke man auf rund 150 Produktionen zurück, davon 100 Uraufführungen, so die beiden 1956 und 1960 geborenen Langzeit-Theaterleiter. 2024 habe man begonnen, in einem professionellen Prozess Gespräche über die Zukunft des Theaters zu führen, die Wahl fiel im heurigen Sommer schließlich auf den 1976 in Salzburg geborenen Krasanovsky. Dieser kennt Bregenz bereits: Er gewann 2023 für seinen Theatertext „Mondmilch trinken, immer und jetzt/dein Solarplexus ist mir egal“ den Preis der bundesweiten Plattform Theaterallianz. Das Stück wurde 2024 in Koproduktion mit den Bregenzer Festspielen und dem „klagenfurter ensemble“ im Theater Kosmos in der Inszenierung des in Wien lebenden Regisseurs und Autors uraufgeführt.

Kulturelle Inputs benötigt
Uraufführungen und Stücke junger Autorinnen und Autoren werde es weiter geben, „das ist mir sehr nahe“, erklärte Krasanovsky, den Jagg und Dragaschnigg als „einen aus unserer Welt“ bezeichneten. Der designierte Leiter sieht das Bregenzer Kulturhaus als „Ort mit wachem Ohr für zeitgenössische Diskurse“ und möchte weiter „irritierende Impulse“ setzen. Alles sei derzeit im Umbruch, da brauche es nicht nur politische, sondern auch kulturelle Inputs, betonte er.

Ganz zurückziehen wollen sich Dragaschnig und Jagg ab 2027 übrigens nicht, aber jedenfalls „nicht im Weg stehen“. Ein Jahr lang sei nun noch Zeit, den Neuen zu begleiten. Das Theater Kosmos sei bei gut einer Million Euro Umsatz angekommen. „Großes Ziel ist es, das Theater schuldenfrei zu übergeben. Es schaut nicht schlecht aus“, so Dragaschnig. Auch bei den Subventionsgebern Bund, Land und Stadt sei der geplante Wechsel gut angekommen. Es gebe positive Signale, dass sie das Theater auch ab 2027 weitertragen wollen. Kulturstadtrat Reinhold Einwallner (SPÖ) bedankte sich für „drei Jahrzehnte Kulturgut und Kulturpolitik“ bei den beiden Theatermachern, das Theater Kosmos sei einer der Fixpunkte der Kulturstadt Bregenz.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 4°
Symbol Regen
Bludenz
0° / 7°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
0° / 6°
Symbol Regen
Feldkirch
1° / 6°
Symbol bedeckt

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.431 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.072 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Oberösterreich
Drama mit E-Scooter: Jetzt ist klar, wer lenkte
115.360 mal gelesen
Diese Bilder von der Unfallstelle in Schlierbach schockieren immer noch. Im gesamten Kremstal ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
640 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Vorarlberg
Frischer Wind
Wechsel an der Spitze des Theater Kosmos Bregenz
Gefährliche Aktion
Drängler beging nach Crash Fahrerflucht
Verkehrskontrolle
Viele Lkw mit schlechten Winterreifen erwischt
Kolumne
Warum Jakob Greber ein „Jungspund“ am Podest ist
Unfall in Dornbirn
16-Jährige von unbekannter Lenkerin angefahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf