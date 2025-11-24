Wechsel an der Spitze des Theater Kosmos Bregenz

Ganz zurückziehen wollen sich Dragaschnig und Jagg ab 2027 übrigens nicht, aber jedenfalls „nicht im Weg stehen“. Ein Jahr lang sei nun noch Zeit, den Neuen zu begleiten. Das Theater Kosmos sei bei gut einer Million Euro Umsatz angekommen. „Großes Ziel ist es, das Theater schuldenfrei zu übergeben. Es schaut nicht schlecht aus“, so Dragaschnig. Auch bei den Subventionsgebern Bund, Land und Stadt sei der geplante Wechsel gut angekommen. Es gebe positive Signale, dass sie das Theater auch ab 2027 weitertragen wollen. Kulturstadtrat Reinhold Einwallner (SPÖ) bedankte sich für „drei Jahrzehnte Kulturgut und Kulturpolitik“ bei den beiden Theatermachern, das Theater Kosmos sei einer der Fixpunkte der Kulturstadt Bregenz.