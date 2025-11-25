Kripo suchte Drogen und fand widerliche Videos

Schuldig im Sinne der Anklage

Trotz Einsicht und Geständnisses spricht die Richterin am Landesgericht Feldkirch den Deutschen schuldig im Sinne der Anklage und verhängt aus generalpräventiven Gründen eine bedingte Haftstrafe von acht Monaten. Unbedingt ist jedoch die Geldstrafe in Höhe von 9600 Euro, die er allerdings in 24 Monatsraten abstottern darf. Weil der Mann gut verdient, veranschlagt Frau Rat weitere 300 Euro an Verfahrenskosten. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.