Wallner sähe Dornbirns Krankenhaus gerne beim Land

Die geplante Reform der Spitallandschaft in Vorarlberg ist seit Wochen Gegenstand hitziger Diskussionen. Besonders die Verlegung der Gynäkologie von Dornbirn nach Bregenz sorgte für breiten Widerstand. Über 57.000 Menschen unterzeichneten eine Petition gegen die Verlegung, Hunderte nahmen an Demonstrationen vor dem Landhaus teil, Ärzte brachten ihre Bedenken vor. Markus Fäßler, SPÖ-Bürgermeister von Dornbirn, das das einzige Krankenhaus außerhalb der landeseigenen Betriebsgesellschaft betreibt, kritisierte öffentlich, dass er sich zu wenig in den Entscheidungsprozess eingebunden fühle. Was von der zuständigen Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) allerdings vehement bestritten wurde – die Stadt Dornbirn hätte sich schlicht zu wenig eingebracht und keine Präferenzen genannt. Aber auch die Dornbirner ÖVP stellte sich gegen die Pläne der Parteikollegen in der Landesregierung. Letztlich hielt diese jedoch an den Plänen fest.