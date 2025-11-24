ÖSV-Youngster wird in Beaver Creek am Start sein

Nach dem Ausfall beim Europacup-Slalom in Levi (Fin) war dem Silbertaler Moritz Zudrell auch der erste Lauf im schwedischen Storklinten ganz und gar nicht nach Wunsch gelungen. Als 34. hatte er gleich 3,3 Sekunden auf Halbzeitleader Hans Grahl-Madsen (Nor) verloren und durfte im Finale erst nach den Top-30 starten. Umso höher ist die Leistung einzuschätzen, die der 20-Jährige dort dann bot. Mit der neunten Laufzeit verbesserte er sich noch auf Rang 23 und holte acht Punkte.