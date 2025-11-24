Einbrecher verletzte Bewohner mit spitzer Waffe

In der Nacht auf Sonntag hat ein unbekannter Mann in Bregenz-Vorkloster versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Dabei wurde er allerdings vom Bewohner (55) gestellt – es folgte ein wildes Gerangel, bei dem der 55-Jährige verletzt worden ist. Die Polizei vermutet zudem einen Zusammenhang zu zwei Autoeinbrüchen.
In den frühen Morgenstunden hatte sich der Unbekannte über eine nicht vollständig verriegelte Balkontüre Zutritt zu der Wohnung am Wuhrbaumweg verschafft. Anschließend machte er sich daran, diese zu durchsuchen. Dabei ging er offensichtlich nicht sonderlich behutsam vor – jedenfalls wurde der 55-jährige Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Sekunden später standen sich Opfer und Täter auch schon gegenüber.
Der Unbekannte wollte daraufhin die Flucht antreten, was der 55-Jährige allerdings zu verhindern versuchte. Beim folgenden Gerangel zückte der Täter einen spitzen Gegenstand und verletzte mit diesem den Bewohner am Unterarm, anschließend rannte er aus der Wohnung und setzte seine Flucht dann mit einem silberfarbenen Fahrrad fort.
Zwei Autoeinbrüche ganz in der Nähe
Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe vermutet die Polizei einen Zusammenhang zu weiteren Straftaten: Denn ebenfalls in der Nacht auf Sonntag sind zwei Autos aufgebrochen worden, die „In der Braike“ geparkt worden waren. Aus einem der Wagen wurden zudem Wertgegenstände entwendet.
Täter war auffallend klein
Der überfallene 55-Jährige hat den Täter wie folgt beschrieben: Demnach handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann von schlanker Statur und kleinem Wuchs (1,50 Meter). Er habe einen Drei-Tage-Bart getragen, seine schwarzen Haare seien kurz gestutzt gewesen. Gekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einer ebenfalls schwarzen Jacke mit Fellkragen, zudem hatte er eine Tasche mit der Aufschrift „Sport“ umgehängt. Die Polizei bittet etwaige Zeugen der drei beschriebenen Vorfälle, sich umgehend zu melden.
