Einbrecher verletzte Bewohner mit spitzer Waffe

Täter war auffallend klein

Der überfallene 55-Jährige hat den Täter wie folgt beschrieben: Demnach handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann von schlanker Statur und kleinem Wuchs (1,50 Meter). Er habe einen Drei-Tage-Bart getragen, seine schwarzen Haare seien kurz gestutzt gewesen. Gekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einer ebenfalls schwarzen Jacke mit Fellkragen, zudem hatte er eine Tasche mit der Aufschrift „Sport“ umgehängt. Die Polizei bittet etwaige Zeugen der drei beschriebenen Vorfälle, sich umgehend zu melden.