Viele Lkw mit schlechten Winterreifen erwischt

In Vorarlberg haben Polizeibeamte in der vergangenen Woche viele Sattelschlepper aus dem Verkehr gezogen, die mit äußerst mangelhaften Winterreifen unterwegs waren - und das gerade zur Zeit des ersten Wintereinbruchs.
In der vergangenen Woche führte die Polizei gemeinsam mit dem mobilen Prüfzug der Asfinag technische Kontrollen in Vorarlberg durch. Der Schwerpunkt lag auf Schwerfahrzeugen, die bereits durch ihr äußeres Erscheinungsbild einen schlechten technischen Zustand vermuten ließen.
Insgesamt wurden 45 Laster und Sattelzüge genau überprüft. Bei 22 Fahrzeugen stellten die Beamten so schwere Mängel fest, dass sogar „Gefahr im Verzug“ bestand. So waren etwa bei einem ungarischen Sattelkraftfahrzeug an einer Achse alle Bremsbeläge bis zur Metallträgerplatte abgenutzt, einer fehlte sogar vollständig.
Schlecht ausgerüstet
Auffällig war auch, dass viele der Lkw zwar mit Winterreifen unterwegs waren, diese aber nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Fahrzeuge mit gefährlichen Mängeln durften nicht weiterfahren. Sie wurden in einer Werkstatt repariert und konnten erst danach ihre Fahrt fortsetzen.
Insgesamt erstatteten die Beamten rund 250 Anzeigen – unter anderem wegen Verstößen gegen das Kraftfahrgesetz, das Gefahrgutbeförderungsgesetz sowie gegen Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten. Für die Strafverfahren wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 28.000 Euro eingehoben.
