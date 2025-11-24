Viele Lkw mit schlechten Winterreifen erwischt

Schlecht ausgerüstet

Auffällig war auch, dass viele der Lkw zwar mit Winterreifen unterwegs waren, diese aber nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Fahrzeuge mit gefährlichen Mängeln durften nicht weiterfahren. Sie wurden in einer Werkstatt repariert und konnten erst danach ihre Fahrt fortsetzen.