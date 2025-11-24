16-Jährige von unbekannter Lenkerin angefahren

Am Sonntagabend ist in Dornbirn eine 16-jährige Fußgängerin auf einem Schutzweg von einem Pkw angefahren worden. Erst später stellte die Jugendliche fest, dass sie bei der Kollision verletzt worden ist. Ein Datenaustausch mit der Lenkerin hat nicht stattgefunden.
Gegen 17.50 Uhr machte sich die 16-Jährige daran, die L190 (Stadtstraße) auf dem Schutzweg bei der Kreuzung mit der Riedgasse und der Kreuzgasse zu überqueren. Dabei wurde sie von einer Pkw-Lenkerin, die gerade von der Riedgasse auf die L190 einbog, übersehen. Die Jugendliche wurde vom Auto erfasst und stürzte zu Boden.
Schmerzen stellten sich erst später ein
Die Fahrzeuglenkerin hielt daraufhin an und erkundigte sich nach dem Befinden der Gestürzten. Da diese angab, unversehrt zu sein, setzte sie wenig später ihre Fahrt fort, ohne zuvor ihre Personendaten mit dem Unfallopfer auszutauschen. Das war ein Fehler: Denn einige Zeit später stellte die 16-Jährige fest, dass sie beim Unfall sehr wohl Verletzungen erlitten hatte.
Die Polizei ersucht nun die bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin sowie allfällige Unfallzeugen, sich beim Posten Dornbirn zu melden.
