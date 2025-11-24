16-Jährige von unbekannter Lenkerin angefahren

Schmerzen stellten sich erst später ein

Die Fahrzeuglenkerin hielt daraufhin an und erkundigte sich nach dem Befinden der Gestürzten. Da diese angab, unversehrt zu sein, setzte sie wenig später ihre Fahrt fort, ohne zuvor ihre Personendaten mit dem Unfallopfer auszutauschen. Das war ein Fehler: Denn einige Zeit später stellte die 16-Jährige fest, dass sie beim Unfall sehr wohl Verletzungen erlitten hatte.