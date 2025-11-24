Junglenker kracht frontal in mächtigen Baumstamm

Um kurz vor 20.30 Uhr ging am Sonntag bei der Vorarlberger Landesleitzentrale eine automatische E-Call-Auslösung zu einem Verkehrsunfall auf der Bregenzer Gebhardsbergstraße ein. Eine alarmierte Polizeistreife fand vor Ort einen Pkw, der kurz vor der Kreuzung mit der Fluher Straße links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen mächtigen Baumstamm gekracht war.