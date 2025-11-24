Junglenker kracht frontal in mächtigen Baumstamm

Mit Verletzungen unbestimmten Grades und einem massiven Blechschaden endete am Sonntagabend ein Verkehrsunfall in Bregenz. Ein junger Mann war mit seinem Pkw von einer Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Ein automatischer E-Call alarmierte die Rettungskräfte.
Um kurz vor 20.30 Uhr ging am Sonntag bei der Vorarlberger Landesleitzentrale eine automatische E-Call-Auslösung zu einem Verkehrsunfall auf der Bregenzer Gebhardsbergstraße ein. Eine alarmierte Polizeistreife fand vor Ort einen Pkw, der kurz vor der Kreuzung mit der Fluher Straße links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen mächtigen Baumstamm gekracht war.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Der 21-jährige Lenker und seine Beifahrerin befanden sich beim Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades in der Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.
Unfallursache unklar
Die Feuerwehr-Bregenz-Stadt sicherte das Fahrzeug vor dem Abrutschen, bevor es von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Zum Zeitpunkt des Crashs, war die Fahrbahn schneefrei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.