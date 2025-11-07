Großeinsatz: Drohungen gegen sieben Einrichtungen

Obwohl davon ausgegangen wird, dass es sich um einen Blindgänger handeln dürfte, nimmt die Polizei jede Drohung sehr ernst. Zu allen bedrohten Orten rückten die Einsatzkräfte mit einem Großeinsatz aus. Bisher wurde laut den Beamten nichts „Bedrohliches oder Gefährliches“ gefunden.