14-Jährige nach Bombendrohung verurteilt

Eine 14-Jährige ist am Montagnachmittag am Wiener Landesgericht nach einer gegen ihre Schule gerichteten Bombendrohung zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die in der Tiroler Landeshauptstadt lebende Schülerin hatte bei einem 17-jährigen Wiener die Bombendrohung „bestellt“. Der Bursch setzte das am 24. April 2025 mit einem Anruf beim Polizeinotruf in die Tat um und löste damit einen Großeinsatz der Exekutive und die Evakuierung der Schule in Innsbruck aus.