Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab 14. Dezember

Stadtbus mit neuen Routen und Echtzeit-Tracking

Burgenland
25.11.2025 16:52
Bis zu 1700 Fahrgäste nutzen jeden Tag die elektrischen Stadtbusse.
Bis zu 1700 Fahrgäste nutzen jeden Tag die elektrischen Stadtbusse.(Bild: Peter Opitz/ Krone KREATIV)

Bis zu 1700 Fahrgäste täglich nutzen das Öffi-Angebot in Eisenstadt. Mit 14. Dezember gibt es einige Änderungen.

0 Kommentare

Gleich vorweg: Eine Anbindung an den Bahnhof Müllendorf wird es aus wirtschaftlichen Gründen weiter nicht geben – auch wenn die Verbindung viel Charme hätte, wie Stadtchef Thomas Steiner sagt. Dafür fahren die Stadtbusse ab 14. Dezember früher als bisher. Statt 6.30 Uhr geht es schon um 6 Uhr los. Dadurch sollen Pendler besser ihre Zugverbindungen erreichen, außerdem werden pünktliche Ankünfte bei Schulen und Kindergärten ermöglicht. Zusätzlich gibt es auf allen vier Linien neue Haltestellen.

Abkürzung über Schlossplatz
Die Busse fahren teilweise auch neue Routen, um Zeit zu sparen. Die Linie „Vitus“ etwa wird künftig die Abkürzung über den Schlossplatz, vorbei am Schloss Esterhazy, nehmen. Zwischen Lobzeile und Bahnhofsvorplatz gibt es ebenfalls eine neue Verbindungsstrecke, um Staus zu umfahren. „Mit dem neuen Fahrplan machen wir den Stadtbus noch attraktiver, nicht nur für die Eisenstädter, sondern auch für die vielen Pendler“, sagt Steiner.

Ruth Klinger-Zechmeister (Obfrau des Ausschusses für Planung, Bau & Umweltschutz), Steiner und ...
Ruth Klinger-Zechmeister (Obfrau des Ausschusses für Planung, Bau & Umweltschutz), Steiner und Wegleitner.(Bild: Stadtgemeinde Eisenstadt)

Überblick in Echtzeit
Neu ist überdies, dass man ab sofort online und in Echtzeit mitverfolgen kann, wo sich welcher Bus gerade befindet. Zusätzlich finden sich alle wichtigen aktuellen Meldungen auf der Homepage (stadtbuseisenstadt.live). Die Seite ist noch in der Testphase, Nutzer werden daher um Feedback gebeten. Entwickelt wurde sie von Patrick Wegleitner.

Bekenntnis zum Stadtbus
Steiner bekräftigte außerdem, dass man sich trotz angespannter Budgetsituation zum Öffi-Angebot bekenne. Öffentlicher Verkehr, Bildung und Kinderbetreuung seien jene Bereiche, in denen man nicht sparen werde. Der Stadtbus beschert der Stadt jedes Jahr einen Abgang von 1,2 Millionen Euro.

Die Ticketpreise bleiben derzeit gleich. Nicht ausgeschlossen wurde jedoch eine Anpassung in der Zukunft. Die Tarife sind seit 2016 unverändert.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 3°
Symbol Regen
Güssing
2° / 5°
Symbol starker Regen
Mattersburg
1° / 3°
Symbol Regen
Neusiedl am See
3° / 3°
Symbol starker Regen
Oberpullendorf
3° / 4°
Symbol starker Regen

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
155.056 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.429 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Steiermark
Planai: 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall
103.521 mal gelesen
Der Unfall ereignete sich abseits der gesicherten Pisten.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
675 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Kreischalarm!
Diese tollen Attraktionen gibt es im „Familypark“
Jahrelanges Martyrium
Tochter missbraucht: 7,5 Jahre Haft für Polizisten
In St. Margarethen
Bischof Zsifkovics lobte die Passionsspieler an
Pop-up in Mattersburg
OstSeele kommt mit Sprüchen, Presse & guter Laune
Schock nach Unglück
Starkstrom-Unfall: Firmenchef (31) schwer verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf