Stadtbus mit neuen Routen und Echtzeit-Tracking

Gleich vorweg: Eine Anbindung an den Bahnhof Müllendorf wird es aus wirtschaftlichen Gründen weiter nicht geben – auch wenn die Verbindung viel Charme hätte, wie Stadtchef Thomas Steiner sagt. Dafür fahren die Stadtbusse ab 14. Dezember früher als bisher. Statt 6.30 Uhr geht es schon um 6 Uhr los. Dadurch sollen Pendler besser ihre Zugverbindungen erreichen, außerdem werden pünktliche Ankünfte bei Schulen und Kindergärten ermöglicht. Zusätzlich gibt es auf allen vier Linien neue Haltestellen.