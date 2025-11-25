OstSeele kommt mit Sprüchen, Presse & guter Laune

Ein Pop-up im Café Savio in Mattersburg

Und gehen am 28. November mit ihrem Shop samt Presse auf Reise. Ab 15 Uhr findet man sie im Café Savio in Mattersburg. Im Gepäck: Shirts, Hoodies, Sweater, Kleider, Westen, Taschen und die besten burgenländischen Sprüche. Aber nicht nur die kommen aufs Textil! „Wir drucken eure Leiberl live vor Ort“, freuen sich die drei schon auf die Veranstaltung. Durch die Aktion „Fliegendes Leiberl“ spendiert OstSeele pro verkauftem Textil ein Leiberl an die WG Rettet das Kind in Eisenstadt. Margot Schlaffer von der Rettet das Kind-WG: „Wir sind ein fröhlicher, aktiver Haufen und hoffen auf viele, lustige Shirts von OstSeele. Wir sagen schon jetzt danke!“