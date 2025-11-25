Vorteilswelt
Pop-up in Mattersburg

OstSeele kommt mit Sprüchen, Presse & guter Laune

Burgenland
25.11.2025 09:00
Witzige Sprüche und Lebensfreude: Das ist OstSeele.
Witzige Sprüche und Lebensfreude: Das ist OstSeele.

Am 28. November ab 15 Uhr gibt’s im Café Savio einen Pop-up Shop von OstSeele. Pro verkauftem Textil, geht ein Shirt an „Rettet das Kind“.

Da liest man „Zwickabussl“, „Ollitoghödin“ oder „Zwutschgal“. OstSeele ist eine freudvolle Hommage an das ursprüngliche Burgenland, an die Kindheit sowie ein Würdigen von persönlichen Geschichten. Mit der kraftvollen Wirkung von typisch ostösterreichischen Wörtern und Sätzen werden Mundart-Produkte gestaltet. Andrea und Jürgen Pirecki-Giefing und Kerstin Kriks sind die drei kreativen Köpfe hinter OstSeele. Sie bringen die Kraft des Dialekts mit Leidenschaft, Augenzwinkern und Nachhaltigkeit auf den Punkt. „Nichts kann so wunderbar die Meinung geigen wie ein herzlich-deftiger Spruch oder die Seele streicheln wie eine burgenländische Nettigkeit“, sind die drei überzeugt.

Ein Pop-up im Café Savio in Mattersburg
Und gehen am 28. November mit ihrem Shop samt Presse auf Reise. Ab 15 Uhr findet man sie im Café Savio in Mattersburg. Im Gepäck: Shirts, Hoodies, Sweater, Kleider, Westen, Taschen und die besten burgenländischen Sprüche. Aber nicht nur die kommen aufs Textil! „Wir drucken eure Leiberl live vor Ort“, freuen sich die drei schon auf die Veranstaltung. Durch die Aktion „Fliegendes Leiberl“ spendiert OstSeele pro verkauftem Textil ein Leiberl an die WG Rettet das Kind in Eisenstadt. Margot Schlaffer von der Rettet das Kind-WG: „Wir sind ein fröhlicher, aktiver Haufen und hoffen auf viele, lustige Shirts von OstSeele. Wir sagen schon jetzt danke!“

Am Freitag mit dabei sind außerdem noch Sabine Koch mit Eventpainting, Magdalena mit WiederSinn und ihren Upcyclingprodukten, Sabine & Franz Nussbaumer bringen Produkte aus ihrem Betrieb (Schmalz, Wurst & Co) und Familie Ostermayer kommt mit ihrem Teegebäck aus ihrer Zuckerbäckerei in Schattendorf.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
