Starkstrom-Unfall: Firmenchef (31) schwer verletzt

Der Chef hatte sich an beiden Händen schwere Verbrennungen zugezogen. Vor Ort wurde Erste Hilfe geleistet. Nach der Versorgung konnte der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Graz geflogen werden. Das Arbeitsinspektorat ist informiert. Fremdverschulden schließen die Ermittler der Polizei aus.