Bischof Zsifkovics lobte die Passionsspieler an

100 Jahre Passionsspiele

Nach dem Verlesen der Gelöbnisformel durch die Jesus-Darsteller Andreas Schalling und Rupert Kugler gelobte eine Gruppe von Sprechrollendarsteller zusammen mit Spielleiter Geier, Komponist Albin Rudisch und Regisseur Manfred Waba stellvertretend für alle 500 Mitwirkenden, durch das Passionsspiel die Botschaft vom Leben, Leiden, Sterben und von der Auferstehung Christi zu verkünden. Die Neuinszenierung 2026 steht im Zeichen von 100 Jahre Passionsspiele und wird erstmals aus der Sicht von Mirjam (Maria Magdalena) erzählt werden.