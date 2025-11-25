Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In St. Margarethen

Bischof Zsifkovics lobte die Passionsspieler an

Burgenland
25.11.2025 11:00
Rudisch, Waba, Schalling, Zsifkovics, Kugler, Mirjam-Darstellerin Iris Klemenschitz und Geier.
Rudisch, Waba, Schalling, Zsifkovics, Kugler, Mirjam-Darstellerin Iris Klemenschitz und Geier.(Bild: Passionsspiele St. Margarethen)

500 Mitwirkende bereiten sich bereits jetzt auf die Inszenierung 2026 vor. Gemeinsam mit Pfarrer Richard Geier wurden sie nun angelobt.

0 Kommentare

Besonderer Besuch in der Pfarrkirche St. Margarethen: Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics war zu Gast, um gemeinsam mit Pfarrer Richard Geier den Gottesdienst zu zelebrieren und dabei die Mitwirkenden an den Passionsspielen im kommenden Jahr anzugeloben.

100 Jahre Passionsspiele
Nach dem Verlesen der Gelöbnisformel durch die Jesus-Darsteller Andreas Schalling und Rupert Kugler gelobte eine Gruppe von Sprechrollendarsteller zusammen mit Spielleiter Geier, Komponist Albin Rudisch und Regisseur Manfred Waba stellvertretend für alle 500 Mitwirkenden, durch das Passionsspiel die Botschaft vom Leben, Leiden, Sterben und von der Auferstehung Christi zu verkünden. Die Neuinszenierung 2026 steht im Zeichen von 100 Jahre Passionsspiele und wird erstmals aus der Sicht von Mirjam (Maria Magdalena) erzählt werden.

Angelobung von Hubert Händler durch den Bischof.
Angelobung von Hubert Händler durch den Bischof.(Bild: Passionsspiele St. Margarethen)

„Mirjam – Stark wie der Tod ist die Liebe“ wird am 23. Mai 2026 ihre Premiere haben. Tickets gibt es bereits jetzt.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 3°
Symbol Regen
Güssing
2° / 5°
Symbol starker Regen
Mattersburg
1° / 2°
Symbol Regen
Neusiedl am See
3° / 3°
Symbol Regen
Oberpullendorf
3° / 4°
Symbol starker Regen

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
151.729 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
115.889 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
104.914 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
666 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Burgenland
Pop-up in Mattersburg
OstSeele kommt mit Sprüchen, Presse & guter Laune
Schock nach Unglück
Starkstrom-Unfall: Firmenchef (31) schwer verletzt
Krone Plus Logo
Wer steckt dahinter?
„Weihnachten? Entsetzlich! Das schlafe ich aus!“
Video zeigt Inferno
Strohballen gingen in Neusiedl in Flammen auf
Illegale Migration
Minister in Kittsee: Neue Taktik im Grenzschutz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf