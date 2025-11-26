Wie PFAS-freie Pfannen die Kochwelt verändern

Alternative Beschichtungen im „Krone“-Check

Mit dem Ausstieg aus PFAS rücken neue Materialien und Beschichtungstechnologien in den Vordergrund. Die Industrie reagiert darauf mit verschiedenen Lösungen, die gesünder, umweltfreundlicher und dennoch leistungsstark sein sollen.

Die deutsche Traditionsmarke Fissler setzt mit der Ceratal-Pfanne auf eine besonders widerstandsfähige keramische Oberfläche, die gänzlich ohne PTFE und PFAS auskommt.