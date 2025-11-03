Mehlspeisen: Das ist Österreichs süßester Liebling

Wer hat bei den Kaffeevarianten die Nase vorne?

Doch nicht nur Mehlspeisen stehen in Österreich hoch im Kurs – auch die Kaffeekultur behauptet sich trotz Matcha & Co. als fixer Bestandteil der heimischen Tradition. Besonders beliebt sind Milchkaffee (19,9 Prozent), Verlängerter (14,5 Prozent) und Wiener Melange (13,6 Prozent). Und ob jetzt gesund – hin oder her – für fast jeden Fünften reicht in der Früh ein Kaffee als Frühstück.