Neues Ranking enthüllt

Mehlspeisen: Das ist Österreichs süßester Liebling

Österreich
03.11.2025 15:36
Österreich ist ein Mehlspeisenland (Symbolbild)
Österreich ist ein Mehlspeisenland (Symbolbild)

Süße Verlockungen! Café Vollpension und Marketagent haben eine repräsentative Umfrage zu den beliebtesten Klassikern auf Österreichs Kaffeetischen veröffentlicht. 

Generationen mögen verschieden sein, aber wenn’s ums süße Leben geht, dann sind sich Jung und Alt in Österreich einig: Der Kaiserschmarrn ist und bleibt der Star am Süßspeisenhimmel. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage von Generationencafé Vollpension und Marketagent.

Der Kaiserschmarrn ist der beliebteste Klassiker auf Österreichs Kaffeetischen. (Symbolbild)
Der Kaiserschmarrn ist der beliebteste Klassiker auf Österreichs Kaffeetischen. (Symbolbild)

Apfelstrudel auf Platz zwei
Ganze 34,2 Prozent der Befragten kürten ihn zur Lieblingssüßspeise – dicht gefolgt von Apfelstrudel (28,9 Prozent), Palatschinken (27,8 Prozent) und der Sachertorte (20 %). Die Marillenroulade landet mit mageren 4 Prozent auf dem letzten Platz.

Wer hat bei den Kaffeevarianten die Nase vorne?
Doch nicht nur Mehlspeisen stehen in Österreich hoch im Kurs – auch die Kaffeekultur behauptet sich trotz Matcha & Co. als fixer Bestandteil der heimischen Tradition. Besonders beliebt sind Milchkaffee (19,9 Prozent), Verlängerter (14,5 Prozent) und Wiener Melange (13,6 Prozent). Und ob jetzt gesund – hin oder her – für fast jeden Fünften reicht in der Früh ein Kaffee als Frühstück.

22,4 Prozent der Befragten haben übrigens das Backen von den Großeltern gelernt – ein klares Zeichen dafür, dass Mehlspeisen nicht nur schmecken, sondern auch das Generationenmiteinander fördern.

