Katzer: Salzburg kein Thema, Deckung für Stöger

„Hab‘s gerade erklärt“

Aber jetzt preschte Katzer selbst vor: Vor versammelter Journalistenrunde erklärte er am Mittwoch: „Ich konzentriere mich auf unsere Aufgaben, alles andere ist zu 100 Prozent kein Thema für mich.“ Sicher? „Ja, Salzburg ist für mich kein Thema“. Also bleibt Markus Katzer auch 2026 Rapids Sportdirektor? Und wird Salzburg auch im Winter kein Thema für ihn? „Ich habe gerade erklärt, wie ich zu diesem Thema stehe.“