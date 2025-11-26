Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zu 100 Prozent“

Katzer: Salzburg kein Thema, Deckung für Stöger

Bundesliga
26.11.2025 12:43
Rapid-Sportdirektor Markus Katzer will von Salzburg nichts wissen, von einer Diskussion um Peter ...
Rapid-Sportdirektor Markus Katzer will von Salzburg nichts wissen, von einer Diskussion um Peter Stöger auch nicht.(Bild: GEPA)

„Salzburg ist für mich zu 100 Prozent kein Thema!“ Sprach Rapid-Sportchef Markus Katzer und beendet damit die Spekulationen um seine Zukunft. Auch jene um Trainer Peter Stöger.

0 Kommentare

Die waren in den vergangenen Tagen und Wochen ja immer wieder hochgekocht worden. Jüngst wieder, nachdem bekannt wurde, dass Andreas Schicker in Hoffenheim bleiben und nicht in Salzburg anheuern würde. Dass Rapid-Präsident Alexander Wrabetz auf die Frage nach Katzers Zukunft am Wochenende auf Sky mit „Schauen wir einmal“ antwortete, brachte die Spekulationen nicht eben schlagartig zum Erlöschen.

„Hab‘s gerade erklärt“
Aber jetzt preschte Katzer selbst vor: Vor versammelter Journalistenrunde erklärte er am Mittwoch: „Ich konzentriere mich auf unsere Aufgaben, alles andere ist zu 100 Prozent kein Thema für mich.“ Sicher? „Ja, Salzburg ist für mich kein Thema“. Also bleibt Markus Katzer auch 2026 Rapids Sportdirektor? Und wird Salzburg auch im Winter kein Thema für ihn? „Ich habe gerade erklärt, wie ich zu diesem Thema stehe.“

Markus Katzer (li.) steht zu Rapid und zu Peter Stöger.
Markus Katzer (li.) steht zu Rapid und zu Peter Stöger.(Bild: APA/JAKOB LANGWIESER)

„Volle Rückendeckung“ für Stöger
Und auch Trainer Peter Stöger stärkt er den Rücken. „Absolut“ genieße Stöger die „volle Rückendeckung. Wir sind im Sommer diesen Weg gegangen und stehen zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung und zum Weg mit Peter.“

Der Rapid als nächstes nach Polen führt. Am Donnerstag gastieren die Hütteldorfer in der Conference Lague bei Rakow. „Wenn wir eine realistische Chance haben wollen, noch weiter zu kommen, dann müssen wir morgen gewinnen“, sagt Katzer: „Viel haben wir eh nicht mehr zu verlieren.“

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Andreas SchickerAlexander WrabetzPeter Stöger
SalzburgHoffenheim
Rapid WienSky
Wochenende
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.458 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
132.526 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
131.406 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
749 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Bundesliga
„Zu 100 Prozent“
Katzer: Salzburg kein Thema, Deckung für Stöger
VAR hat gepatzt
War Fehlentscheidung Grund für Rapids Niederlage?
Comeback erst 2026
Diagnose da! Rapids Befürchtung hat sich bestätigt
Sohn von Legende
Salzburg verlängert mit „hoffnungsvoller“ Aktie
Nach Blamage gegen GAK
Rapid in Zwickmühle – droht jetzt der Kahlschlag?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf