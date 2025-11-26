Katzer: Salzburg kein Thema, Deckung für Stöger

„Salzburg ist für mich zu 100 Prozent kein Thema!“ Sprach Rapid-Sportchef Markus Katzer und beendet damit die Spekulationen um seine Zukunft. Auch jene um Trainer Peter Stöger.
Die waren in den vergangenen Tagen und Wochen ja immer wieder hochgekocht worden. Jüngst wieder, nachdem bekannt wurde, dass Andreas Schicker in Hoffenheim bleiben und nicht in Salzburg anheuern würde. Dass Rapid-Präsident Alexander Wrabetz auf die Frage nach Katzers Zukunft am Wochenende auf Sky mit „Schauen wir einmal“ antwortete, brachte die Spekulationen nicht eben schlagartig zum Erlöschen.
„Hab‘s gerade erklärt“
Aber jetzt preschte Katzer selbst vor: Vor versammelter Journalistenrunde erklärte er am Mittwoch: „Ich konzentriere mich auf unsere Aufgaben, alles andere ist zu 100 Prozent kein Thema für mich.“ Sicher? „Ja, Salzburg ist für mich kein Thema“. Also bleibt Markus Katzer auch 2026 Rapids Sportdirektor? Und wird Salzburg auch im Winter kein Thema für ihn? „Ich habe gerade erklärt, wie ich zu diesem Thema stehe.“
„Volle Rückendeckung“ für Stöger
Und auch Trainer Peter Stöger stärkt er den Rücken. „Absolut“ genieße Stöger die „volle Rückendeckung. Wir sind im Sommer diesen Weg gegangen und stehen zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung und zum Weg mit Peter.“
Der Rapid als nächstes nach Polen führt. Am Donnerstag gastieren die Hütteldorfer in der Conference Lague bei Rakow. „Wenn wir eine realistische Chance haben wollen, noch weiter zu kommen, dann müssen wir morgen gewinnen“, sagt Katzer: „Viel haben wir eh nicht mehr zu verlieren.“
