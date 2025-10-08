Darauf müssen Sie beim privaten Einsatz achten

Den eigenen Garten von oben filmen, sportliche Aktivitäten aufzeichnen oder einfach nur zum Spaß in der Nachbarschaft herumfliegen – Drohnen gelten mittlerweile zum weit verbreiteten Hobby. Auch deshalb, weil es billige Modelle bereits ab 30 Euro im Handel zu erwerben gilt. Doch wer darf überhaupt eine Drohne lenken?