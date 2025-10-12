Vom Schloss im Waldviertel nach Paris und Mailand

Die Chronologie des endlosen Hallenbad-Dramas
Start nach 20 Jahren
Anna Hoyos (18) erlebt gerade, wovon viele träumen. Die Tochter aus einer alten Adelsfamilie steht plötzlich im Rampenlicht der internationalen Modewelt – und bleibt dabei ganz sie selbst: bodenständig, pflichtbewusst, unaufgeregt, ehrgeizig.
Paris. Mailand. Das sind Namen und Orte, die in der Modewelt für Inspiration, Schick, Prunk & Träume stehen. Sie gelten als Bühnen der großen Designer, der glitzernden Shows, der schillernden Persönlichkeiten. Und da mittendrin ist nun: Anna Hoyos (18). Eine junge Frau steht am Beginn einer Karriere, die so vielversprechend klingt wie die außergewöhnliche Geschichte ihrer Familie.
