Vom Schloss im Waldviertel nach Paris und Mailand

Paris. Mailand. Das sind Namen und Orte, die in der Modewelt für Inspiration, Schick, Prunk & Träume stehen. Sie gelten als Bühnen der großen Designer, der glitzernden Shows, der schillernden Persönlichkeiten. Und da mittendrin ist nun: Anna Hoyos (18). Eine junge Frau steht am Beginn einer Karriere, die so vielversprechend klingt wie die außergewöhnliche Geschichte ihrer Familie.