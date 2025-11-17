Gänsehaut garantiert: Winter Opening in Flachau

Am Samstag, 6. Dezember, sorgt Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier mit seiner energiegeladenen Liveshow für ein fulminantes Opening. Am Sonntag, 7. Dezember, übernehmen DJ Ötzi und die Nockis und verwandeln Flachau in die größte Winter-Party des Landes. Wer dabei sein will, sollte sich die Tickets rasch sichern – die Nachfrage ist groß! Für Freitag sind die VIP Gold und VIP Silber Tickets bereits ausverkauft.