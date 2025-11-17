Gänsehaut garantiert: Winter Opening in Flachau

Flachau startet am 6. und 7. Dezember mit einem echten Highlight in die Wintersaison: Beim Winter Opening treffen Top-Acts wie Andreas Gabalier, DJ Ötzi und den Nockis, Pistenspaß und Engagement für den guten Zweck aufeinander. Tickets gibt‘s im Krone Ticketshop!
Musik und Stimmung an zwei Abenden
Zwei Tage lang heißt es: Zuerst auf die Piste, dann auf die Party. Beim Winterstart mit Top-Live-Acts & Skigenusserleben Gäste Pistenspaß pur und hochkarätige Musikacts auf der großen Bühne.
Am Samstag, 6. Dezember, sorgt Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier mit seiner energiegeladenen Liveshow für ein fulminantes Opening. Am Sonntag, 7. Dezember, übernehmen DJ Ötzi und die Nockis und verwandeln Flachau in die größte Winter-Party des Landes. Wer dabei sein will, sollte sich die Tickets rasch sichern – die Nachfrage ist groß! Für Freitag sind die VIP Gold und VIP Silber Tickets bereits ausverkauft.
Neben den Musik-Highlights bietet Flachau beste Bedingungen für die ersten Schwünge der Saison: 120 Kilometer bestens präparierte Pisten, modernste Lifte und ein stimmungsvolles Winterambiente im Herzen von Ski amadé.
Skifahren für den guten Zweck
Auch der gute Zweck spielt eine zentrale Rolle: Bei der „Höhenmeter Challenge“ sammeln prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Gerald Fleischhacker, Angelika Niedetzky, Michael Konsel und Michi Kirchgasser, mit jeder Abfahrt Spenden für Licht ins Dunkel. Der Gesamtbetrag wird beim Konzert von Andreas Gabalier feierlich übergeben – ein starkes Zeichen der Solidarität mitten im Winterzauber.
Schnell buchen lohnt sich – das Winteropening Flachau gilt seit Jahren als einer der beliebtesten Saisonstarts im Alpenraum.
Samstag, 6.12.2025: Andreas Gabalier
Einlass 17:00 Uhr
Konzertbeginn 20:00 Uhr
Eventgelände Central Flachau
Sonntag, 7.12.2025: Die Nockis & DJ Ötzi
Einlass 17:00 Uhr
Konzertbeginn 19:00 Uhr
Eventgelände Central Flachau
