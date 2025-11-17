Vorteilswelt
Gänsehaut garantiert: Winter Opening in Flachau

Land & Leute
17.11.2025 12:10
(Bild: FLACHAU TOURISMUS/Christian Lorenz)

Flachau startet am 6. und 7. Dezember mit einem echten Highlight in die Wintersaison: Beim Winter Opening treffen Top-Acts wie Andreas Gabalier, DJ Ötzi und den Nockis, Pistenspaß und Engagement für den guten Zweck aufeinander. Tickets gibt‘s im Krone Ticketshop!

Musik und Stimmung an zwei Abenden
Zwei Tage lang heißt es: Zuerst auf die Piste, dann auf die Party. Beim Winterstart mit Top-Live-Acts & Skigenusserleben Gäste Pistenspaß pur und hochkarätige Musikacts auf der großen Bühne.

Am Samstag, 6. Dezember, sorgt Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier mit seiner energiegeladenen Liveshow für ein fulminantes Opening. Am Sonntag, 7. Dezember, übernehmen DJ Ötzi und die Nockis und verwandeln Flachau in die größte Winter-Party des Landes. Wer dabei sein will, sollte sich die Tickets rasch sichern – die Nachfrage ist groß! Für Freitag sind die VIP Gold und VIP Silber Tickets bereits ausverkauft.

Neben den Musik-Highlights bietet Flachau beste Bedingungen für die ersten Schwünge der Saison: 120 Kilometer bestens präparierte Pisten, modernste Lifte und ein stimmungsvolles Winterambiente im Herzen von Ski amadé.

Skifahren für den guten Zweck
Auch der gute Zweck spielt eine zentrale Rolle: Bei der „Höhenmeter Challenge“ sammeln prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Gerald Fleischhacker, Angelika Niedetzky, Michael Konsel und Michi Kirchgasser, mit jeder Abfahrt Spenden für Licht ins Dunkel. Der Gesamtbetrag wird beim Konzert von Andreas Gabalier feierlich übergeben – ein starkes Zeichen der Solidarität mitten im Winterzauber.

Winter Opening: Zwei Tage, drei Mega-Acts

Schnell buchen lohnt sich – das Winteropening Flachau gilt seit Jahren als einer der beliebtesten Saisonstarts im Alpenraum.

Flachau startet mit Top Live Acts und perfekten Pisten in den Winter
(Bild: TORO Event GmbH)

Samstag, 6.12.2025: Andreas Gabalier
Einlass 17:00 Uhr
Konzertbeginn 20:00 Uhr
Eventgelände Central Flachau

Sonntag, 7.12.2025: Die Nockis & DJ Ötzi
Einlass 17:00 Uhr
Konzertbeginn 19:00 Uhr
Eventgelände Central Flachau

Sichern Sie sich Ihre Tickets im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at

Salzburg

Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Gänsehaut garantiert: Winter Opening in Flachau
Herbst tritt ab
Spitze des Roten Kreuzes muss neu besetzt werden
120 Jahre Mozartkino
„Wir sind nicht von der Bühne wegzubringen“
„Krone“-Gemeindeserie
Bürgermeisterin verrät: „Platzen aus allen Nähten“
Ab Freitag
Auf Gut Aiderbichl startet der Weihnachtszauber
