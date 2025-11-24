Thunberg nach Farbattacke aus Venedig verbannt

Venetiens Regionalpräsident Luca Zaia verurteilte die Aktion

Parallel zu der Farbaktion traten am Rialto-Brückenkopf rund 15 Aktivistinnen in roten Kostümen auf, um auf die Verletzlichkeit des Planeten aufmerksam machen wollten. Auf einem beschlagnahmten Banner stand „Stop Ecocide“. Venetiens Regionalpräsident Luca Zaia verurteilte die Aktion. Der Farbeingriff verletze die Städte und sei ein „Angriff auf das kulturelle Erbe“, sagte er. Es war nicht das erste Mal, dass Wasser in der Lagune durch Farbstoffe grün gefärbt wurde. Ähnliche Aktionen fanden 2023 und 2024 statt.