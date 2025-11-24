Canal Grande war grün
Thunberg nach Farbattacke aus Venedig verbannt
Nach einer Farbattacke ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kurzfristig aus Venedig verbannt worden: Sie hatte am Wochenende zusammen mit Mitgliedern der Umweltgruppe „Extinction Rebellion“ grüne Farbe in den Canal Grande in Venedig geschüttet. Gegen alle 37 Aktivisten wurde ein 48-stündiges Aufenthaltsverbot für das Stadtgebiet verhängt.
Die Aktivisten wurden angezeigt, ihre Transparente und Musikinstrumente beschlagnahmt. Thunberg zeigte keine Ausweisdokumente vor, gab jedoch ihre Personalien mündlich an und wurde aufgrund ihrer Bekanntheit identifiziert.
Venetiens Regionalpräsident Luca Zaia verurteilte die Aktion
Parallel zu der Farbaktion traten am Rialto-Brückenkopf rund 15 Aktivistinnen in roten Kostümen auf, um auf die Verletzlichkeit des Planeten aufmerksam machen wollten. Auf einem beschlagnahmten Banner stand „Stop Ecocide“. Venetiens Regionalpräsident Luca Zaia verurteilte die Aktion. Der Farbeingriff verletze die Städte und sei ein „Angriff auf das kulturelle Erbe“, sagte er. Es war nicht das erste Mal, dass Wasser in der Lagune durch Farbstoffe grün gefärbt wurde. Ähnliche Aktionen fanden 2023 und 2024 statt.
„Extinction Rebellion“ führte am Samstag nach eigenen Angaben ähnliche Proteste in mehreren italienischen Städten durch, darunter Bologna, Mailand, Padua und Palermo. Hintergrund sei die aus Sicht der Organisation unzureichende Klimapolitik, unter anderem im Zusammenhang mit den jüngsten internationalen Klimaverhandlungen bei der COP30 in Belém.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.