Illegale Beauty-Praxis: Razzia deckt Fake-Shop auf

Zu den falschen Lippen gab es falsche Taschen

In derselben Wohnung befand sich auch ein selbst eingerichtetes Nagelstudio. Und wäre das noch nicht genug, florierte scheinbar auch der Handel mit mutmaßlich gefälschten Designertaschen. Anzeigen wegen Kurpfuscherei und unbefugter Gewerbeausübung folgten, sämtliche Utensilien wurden beschlagnahmt. Es ist bereits die achte illegale Klinik, die heuer aufflog. Auch diesmal kam der Tipp aus der Bevölkerung.