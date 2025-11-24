Illegale Beauty-Praxis: Razzia deckt Fake-Shop auf

Einsatzkräfte der Gruppe Sofortmaßnahmen und der Polizei stoßen in Wien auf Lippenbehandlungen ohne Bewilligung, manipulierte Musikboxen und dubiose Händler ...
Die Gruppe Sofortmaßnahmen und die Wiener Polizei rückten am Wochenende zu einer Serie heikler Kontrollen aus. Das Ergebnis: eine verbotene Schönheitsklinik, ein überlautes Lokal, Verstöße auf Weihnachtsmärkten und abmontierte Kennzeichen.
Beauty-Praxis in Privatwohnung
In einer Wohnung auf der Landstraße stießen die Beamten auf eine improvisierte Beauty-Praxis. Zwei Personen führten gerade eine Lippenbehandlung durch – ohne ärztliche Bewilligung. Viel Material fehlte bereits, mutmaßlich in Panik entsorgt, wie die Einsatzkräfte berichteten.
Zu den falschen Lippen gab es falsche Taschen
In derselben Wohnung befand sich auch ein selbst eingerichtetes Nagelstudio. Und wäre das noch nicht genug, florierte scheinbar auch der Handel mit mutmaßlich gefälschten Designertaschen. Anzeigen wegen Kurpfuscherei und unbefugter Gewerbeausübung folgten, sämtliche Utensilien wurden beschlagnahmt. Es ist bereits die achte illegale Klinik, die heuer aufflog. Auch diesmal kam der Tipp aus der Bevölkerung.
Laute Lokale und fahrende Händler auf Märkten
Auch am Samstag blieb es nicht ruhig. In Favoriten wurde ein Lokal geschlossen, nachdem Sperrzeiten massiv überschritten worden waren und trotz mehrfacher Hinweise weiter gefeiert wurde.
Die Musik dröhnte bis etwa Mitternacht, obwohl um 22 Uhr Schluss sein müsste. Es wurde noch vor Ort dicht gemacht. In der City stießen Kontrollorgane dann auf eine manipulierte Musikanlage, die die erlaubten Lautstärken deutlich überschritt. Die Beamten versiegelten das System – ohne Musik war für das Lokal de facto Schluss.
Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit. Wir möchten, dass die Wiener diese Wochen unbeschwert und sicher genießen können.
Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen
Auch auf Adventmärkten aktiv
Auf mehreren Weihnachtsmärkten gab es Anzeigen wegen unbefugten Handels. Manche wollten sich etwas dazuverdienen und haben Waren ohne Genehmigung verkauft: Plastik-Ramsch, Luftballons, Getränke und Rosen – teils von Standlern, teils von umherziehenden Verkäufern.
Weihnacht unbeschwert genießen
Parallel liefen Roadrunner- und Schwerverkehrskontrollen. Fünf Kennzeichen wurden aufgrund schwerer Mängel oder Verstöße abgenommen, weitere Anzeigen folgten. Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, erklärt: „Die Weihnachtszeit ist eine besondere Zeit. Wir möchten, dass die Wiener diese Wochen unbeschwert und sicher genießen können. Unsere Kontrollen sollen dazu beitragen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten und allen eine störungsfreie Zeit zu ermöglichen.“
