Britischer Ex-Premier enthüllte Schockdiagnose

Die häufigste Krebsart bei Männern

Der BBC zufolge ist Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern in Großbritannien. Derzeit gibt es laut dem Sender im Vereinigten Königreich kein Screening-Programm für Prostatakrebs, da es Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von sogenannten PSA-Tests gibt. Bei einem solchen Test wird die Konzentration des prostataspezifischen Antigens im Blut bestimmt, seine Aussagekraft ist aber begrenzt, es kommt auch zu falsch positiven Ergebnissen. Auch bei Cameron wurde ein PSA-Test durchgeführt.