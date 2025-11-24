Britischer Ex-Premier enthüllte Schockdiagnose

Der britische Ex-Premier David Cameron hat in einem Zeitungsinterview eine Schockdiagnose enthüllt, die vor einem Jahr bei ihm gemacht wurde.
„Man fürchtet sich immer davor, diese Worte zu hören“, berichtete Cameron von dem Moment, als er seine Diagnose erhielt. „Und dann, während die Worte buchstäblich aus dem Mund des Arztes kommen, denkst du: „Oh nein, er wird es sagen. Er wird es sagen. Oh Gott, er hat es gesagt“, sagte der 59-jährige Politiker gegenüber der Zeitung „Times“.
Bei ihm wurde im Vorjahr Prostatakrebs diagnostiziert. Die Behandlung sei allerdings erfolgreich gewesen. Eigentlich rede er „nicht besonders gern“ über solch intime Themen, sagte Cameron. Er wolle jedoch seine Stimme nutzen, um sich für eine gezielte Vorsorgeuntersuchung für Männer mit hohem Risiko einzusetzen.
Die häufigste Krebsart bei Männern
Der BBC zufolge ist Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern in Großbritannien. Derzeit gibt es laut dem Sender im Vereinigten Königreich kein Screening-Programm für Prostatakrebs, da es Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von sogenannten PSA-Tests gibt. Bei einem solchen Test wird die Konzentration des prostataspezifischen Antigens im Blut bestimmt, seine Aussagekraft ist aber begrenzt, es kommt auch zu falsch positiven Ergebnissen. Auch bei Cameron wurde ein PSA-Test durchgeführt.
