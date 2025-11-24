Jamaikas Reggae-Legende Jimmy Cliff ist tot

Reggae-Legende Jimmy Cliff ist tot. Angaben seiner Ehefrau zufolge starb der Jamaikaner an den Folgen einer Lungenentzündung. Zu seinen größten Hits zählt der Song „You Can Get It If You Really Want“.
Geboren wurde James Chambers am 30. Juli 1944 während eines Hurrikans in St. James Parish im Nordwesten Jamaikas. Bekannt war er unter anderem für die Singles „You Can Get It If You Really Want It“ und „Many Rivers To Cross“ sowie für seine Coverversionen von Johnny Nashs „I Can See Clearly Now“, das auf dem Soundtrack des Films „Cool Runnings“ von 1993 erschien, und Cat Stevens‘ „Wild World“.
Cliff veröffentliche über 30 Alben und trat weltweit auf, unter anderem in Paris, Brasilien und auf der Weltausstellung 1964 in New York. Später wandte sich Cliff der Schauspielerei zu und spielte 1972 in dem Filmklassiker „The Harder They Come“ von Perry Henzell mit, der Reggae einem internationalen Publikum näherbrachte.
