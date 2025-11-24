Vorteilswelt
Nach Drama in Gurgl

Diagnose bestätigt! Shootingstar verpasst Olympia

Ski Alpin
24.11.2025 13:33
Neja Dvornik fällt für die Olympischen Spiele aus.
Neja Dvornik fällt für die Olympischen Spiele aus.(Bild: GEPA)

Der Traum von den Olympischen Spielen ist für Ski-Shootingstar Neja Dvornik geplatzt. Sie hat sich beim Einfahren zum Slalom in Gurgl am Sonntag schwer verletzt. Nun wurde die bittere Diagnose bestätigt. 

Die niederschmetternde Diagnose ist nun bestätigt: Schien- und Wadenbeinbruch! 

Die 24-jährige Slowenin fällt lange aus – der Traum von den Winterspielen in Mailand und Cortina ist für sie geplatzt.

Lesen Sie auch:
Lara Gut-Behrami wird in den kommenden Tagen in Genf untersucht.
Flatscher gegen Arzt
„Reine Spekulationen“: Rätselraten um Gut-Behrami
24.11.2025
Mit Mega-Vorsprung
Shiffrin gewinnt in Gurgl! ÖSV-Ass verpasst Podest
23.11.2025

Gelungener Auftakt in Levi
Dabei war die Slalom-Spezialistin gut in die neue Saison gestartet. In Levi landete sie gleich auf dem siebenten Platz. Dabei war sie nicht weit vor ihrem ersten Stockerl-Platz entfernt. Nun also der bittere Rückschlag ... 

