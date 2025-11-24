Diagnose bestätigt! Shootingstar verpasst Olympia

Der Traum von den Olympischen Spielen ist für Ski-Shootingstar Neja Dvornik geplatzt. Sie hat sich beim Einfahren zum Slalom in Gurgl am Sonntag schwer verletzt. Nun wurde die bittere Diagnose bestätigt.
Die niederschmetternde Diagnose ist nun bestätigt: Schien- und Wadenbeinbruch!
Die 24-jährige Slowenin fällt lange aus – der Traum von den Winterspielen in Mailand und Cortina ist für sie geplatzt.
Gelungener Auftakt in Levi
Dabei war die Slalom-Spezialistin gut in die neue Saison gestartet. In Levi landete sie gleich auf dem siebenten Platz. Dabei war sie nicht weit vor ihrem ersten Stockerl-Platz entfernt. Nun also der bittere Rückschlag ...
