Baufirma mit zwei Millionen Euro Schulden pleite

28 Mitarbeiter betroffen

Die Baufirma ist vor allem im Neubau von Holzhäusern tätig, der Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen Gebäuden. Nun rutschten die Innviertler mit rund zwei Millionen Euro Schulden in die Pleite. Laut eigenen Angaben wegen der Rezession in der Bauwirtschaft, der geringen Nachfrage und den gestiegenen Kosten.