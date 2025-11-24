Nächster Waldkindergarten steht vor der Schließung

Das Konzept, die Kinder in der Natur, außerhalb von festen Gebäuden im Wald, zu betreuen, ist also gefragt. Dennoch musste der Kindergarten den betroffenen Eltern nun mitteilen, dass man am 24. Juli den Betrieb einstellen muss. „Grund für die Schließung ist die neue Ausführung des Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes“, erklärt Rauch gegenüber der „Krone“.