Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heiße Schnappschüsse

Berühmteste Fußballerin der Welt posiert oben ohne

Fußball International
24.11.2025 14:03
Alisha Lehmann
Alisha Lehmann(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Heiße Schnappschüsse! Alisha Lehmann zieht auch abseits des Platzes die Blicke auf sich. In den sozialen Medien lässt die berühmteste Fußballerin der Welt nun die Hüllen fallen.

0 Kommentare

Mit einem freizügigen Posting sorgt Alisha Lehmann aktuell für Aufsehen: Auf ihren jüngsten Bildern trägt die 26-jährige Schweizerin lediglich eine Jeans und posiert oben ohne.

Mit den Händen bedeckt sie dabei ihre Brüste, bei einem weiteren Foto präsentiert Lehmann ihren durchtrainierten Rücken. Ihre Follower sind begeistert. „Die sexieste Fußballerin der Welt“, schreibt ein User.

Lesen Sie auch:
Bei Alisha Lehmann wurde eingebrochen.
„Das nächste Mal ...“
Alles durchwühlt! Böse Überraschung für Lehmann
18.11.2025
Zu Gast auf der Wiesn
Lehmanns Dirndl verrät, wie es in der Liebe läuft
02.10.2025
Emotionale Nachrichten
„Mein Herz tut weh!“ Lehmann trauert um Mentor
23.09.2025

Über 16 Millionen Follower
Seit Sommer kickt Lehmann beim FC Como in Italien. Mit ihren mehr als 16 Millionen Followern auf Instagram ist sie eine der meistgefolgten Sportlerinnen der Welt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.409 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.139 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Fußball International
Heiße Schnappschüsse
Berühmteste Fußballerin der Welt posiert oben ohne
Duell mit Italien
WM-Halbfinale LIVE: Die ÖFB-Aufstellung ist da!
Stark gegen Mbappe
Mit zwölf war ER noch im Kolpinghaus in Salzburg
Historische Rote Karte
Bundesliga-Aufreger: Mega-Sperre wird gefordert!
Premier League
Manchester United gegen Everton ab 21 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf