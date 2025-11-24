Berühmteste Fußballerin der Welt posiert oben ohne

Heiße Schnappschüsse! Alisha Lehmann zieht auch abseits des Platzes die Blicke auf sich. In den sozialen Medien lässt die berühmteste Fußballerin der Welt nun die Hüllen fallen.
Mit einem freizügigen Posting sorgt Alisha Lehmann aktuell für Aufsehen: Auf ihren jüngsten Bildern trägt die 26-jährige Schweizerin lediglich eine Jeans und posiert oben ohne.
Mit den Händen bedeckt sie dabei ihre Brüste, bei einem weiteren Foto präsentiert Lehmann ihren durchtrainierten Rücken. Ihre Follower sind begeistert. „Die sexieste Fußballerin der Welt“, schreibt ein User.
Über 16 Millionen Follower
Seit Sommer kickt Lehmann beim FC Como in Italien. Mit ihren mehr als 16 Millionen Followern auf Instagram ist sie eine der meistgefolgten Sportlerinnen der Welt.
