500 Schwarzfahrer werden jeden Monat erwischt

Umgehend wird beraten, wie es weiter gehen soll. Das entscheiden die Kontrolleure der Firma Securitas alleine. Gibt es spezielle Linien, bei denen besonders viele Schwarzfahrer erwischt werden? „Ja, die gibt es natürlich schon. In Lehen und Itzling kommt es öfter vor.“ Prinzipiell gilt: Keine Eskalation im Obus. „Da ist man wie auf einer Bühne“, sagt Mohammat. Wenn jemand kooperiert, gibt es keine Probleme. Wenn nicht, dann muss der Gast mit den Kontrolleuren aussteigen und die Polizei wird gerufen. Das kommt zwei- bis dreimal pro Woche vor. „Wir versuchen dann auch zu deeskalieren. Wenn alles nichts hilft, gibt es eine Anzeige“, erklärt Polizist Christoph Kraler-Bergmann.