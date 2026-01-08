Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unklare Fragestellung

Höchstgericht: S-Link-Befragung war rechtswidrig

Salzburg
08.01.2026 12:40
S-Link-Projekt ist schon Geschichte.
S-Link-Projekt ist schon Geschichte.(Bild: Andreas Tröster)

Der Verfassungsgerichtshof hat die Volksbefragung im November 2024 für das S-Link-Projekt als gesetzeswidrig erklärt, heißt es in einer Aussendung des Höchstgerichtes. Die Fragestellung sei unklar gewesen und verstieß gegen das Volksbefragungsgesetz. Bekanntlich lehnten die befragten Salzburger mehrheitlich das Verkehrsprojekt ab.

0 Kommentare

Der Verfassungsgerichtshof hatte sich die durchgeführte Volksbefragung näher angesehen, nachdem 505 Stimmberechtigte eine Prüfung angeregt hatten. Nun steht fest: Die Fragestellung widersprach dem Salzburger Volksbefragungsgesetz und war daher rechtswidrig.

Wie der Verfassungsgerichtshof ausführte, können Volksbefragungen ausschließlich zu Angelegenheiten der Landesverwaltung durchgeführt werden. Daher müsse die zur Entscheidung vorgelegte Frage klar und eindeutig formuliert sein. Damals, im November 2024, fragte das Land die Bewohner dreier Bezirke: „Soll das Land Salzburg darauf hinwirken, dass im Interesse der Verkehrsentlastung die Verlängerung der Lokalbahn bis Hallein als Teil einer Mobilitätslösung, die auch eine Stiegl- und eine Messe-/Flughafenbahn vorsieht, umgesetzt wird?“

Formulierungen lassen Spielraum offen
53,3 Prozent der Stimmberechtigten machten ihr Kreuz bei „Nein“. Doch: Diese Fragestellung ließ laut dem Höchstgericht nicht erkennen, ob damit ein Tätigwerden im Rahmen der Landesverwaltung oder der Landesgesetzgebung gemeint ist. Unklarheit löste auch die genutzte Formulierung „Hinwirken des Landes“ aus.

Lesen Sie auch:
Bernhard Auingers Rechtsprüfung ist abgeschlossen. Er sieht sich bestätigt.
Lokalbahn-Verlängerung
Schlussstrich bei Streit um die „S-Link-Frage“
22.08.2024
Rechnungshof prüfte
So viele Millionen kosteten U-Bahn-Pläne Salzburg
19.11.2025

Und: „Damit bleibt auch offen, ob die Formulierung der Fragestellung ‚Angelegenheiten der individuellen Vollziehung‘ umfasst, die jedoch nach dem Volksbefragungsgesetz nicht zum Gegenstand einer Volksbefragung gemacht werden können“, heißt es weiter in der Aussendung. Der Verfassungsgerichtshof hat die Anordnung zur Volksbefragung daher für gesetzwidrig erklärt. Auswirkungen dürfte das Ganze aber nicht haben, da das S-Link-Projekt mittlerweile von der Politik – eben aufgrund des Ergebnisses der Volksbefragung – versenkt wurde. 

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
127.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
119.823 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.053 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf