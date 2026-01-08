Höchstgericht: S-Link-Befragung war rechtswidrig

Der Verfassungsgerichtshof hat die Volksbefragung im November 2024 für das S-Link-Projekt als gesetzeswidrig erklärt, heißt es in einer Aussendung des Höchstgerichtes. Die Fragestellung sei unklar gewesen und verstieß gegen das Volksbefragungsgesetz. Bekanntlich lehnten die befragten Salzburger mehrheitlich das Verkehrsprojekt ab.
Der Verfassungsgerichtshof hatte sich die durchgeführte Volksbefragung näher angesehen, nachdem 505 Stimmberechtigte eine Prüfung angeregt hatten. Nun steht fest: Die Fragestellung widersprach dem Salzburger Volksbefragungsgesetz und war daher rechtswidrig.
Wie der Verfassungsgerichtshof ausführte, können Volksbefragungen ausschließlich zu Angelegenheiten der Landesverwaltung durchgeführt werden. Daher müsse die zur Entscheidung vorgelegte Frage klar und eindeutig formuliert sein. Damals, im November 2024, fragte das Land die Bewohner dreier Bezirke: „Soll das Land Salzburg darauf hinwirken, dass im Interesse der Verkehrsentlastung die Verlängerung der Lokalbahn bis Hallein als Teil einer Mobilitätslösung, die auch eine Stiegl- und eine Messe-/Flughafenbahn vorsieht, umgesetzt wird?“
Formulierungen lassen Spielraum offen
53,3 Prozent der Stimmberechtigten machten ihr Kreuz bei „Nein“. Doch: Diese Fragestellung ließ laut dem Höchstgericht nicht erkennen, ob damit ein Tätigwerden im Rahmen der Landesverwaltung oder der Landesgesetzgebung gemeint ist. Unklarheit löste auch die genutzte Formulierung „Hinwirken des Landes“ aus.
Und: „Damit bleibt auch offen, ob die Formulierung der Fragestellung ‚Angelegenheiten der individuellen Vollziehung‘ umfasst, die jedoch nach dem Volksbefragungsgesetz nicht zum Gegenstand einer Volksbefragung gemacht werden können“, heißt es weiter in der Aussendung. Der Verfassungsgerichtshof hat die Anordnung zur Volksbefragung daher für gesetzwidrig erklärt. Auswirkungen dürfte das Ganze aber nicht haben, da das S-Link-Projekt mittlerweile von der Politik – eben aufgrund des Ergebnisses der Volksbefragung – versenkt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.