Höchstgericht: S-Link-Befragung war rechtswidrig

Wie der Verfassungsgerichtshof ausführte, können Volksbefragungen ausschließlich zu Angelegenheiten der Landesverwaltung durchgeführt werden. Daher müsse die zur Entscheidung vorgelegte Frage klar und eindeutig formuliert sein. Damals, im November 2024, fragte das Land die Bewohner dreier Bezirke: „Soll das Land Salzburg darauf hinwirken, dass im Interesse der Verkehrsentlastung die Verlängerung der Lokalbahn bis Hallein als Teil einer Mobilitätslösung, die auch eine Stiegl- und eine Messe-/Flughafenbahn vorsieht, umgesetzt wird?“

Formulierungen lassen Spielraum offen

53,3 Prozent der Stimmberechtigten machten ihr Kreuz bei „Nein“. Doch: Diese Fragestellung ließ laut dem Höchstgericht nicht erkennen, ob damit ein Tätigwerden im Rahmen der Landesverwaltung oder der Landesgesetzgebung gemeint ist. Unklarheit löste auch die genutzte Formulierung „Hinwirken des Landes“ aus.