Warum Venezolaner in Salzburg nun Hoffnung haben

„Den Strand!“ – Der Gastronom Oscar Sottile ist vor zehn Jahren nach Salzburg gekommen. Er fühlt sich wohl hier. Und doch zögert er keine Sekunde, als die „Krone“ ihn fragt, was er aus seiner Heimat Venezuela vermisst. „Und dass sich am Wochenende die ganze Großfamilie trifft und wir gemeinsam essen“, sagt Sottile und strahlt. Allein seine Frau Marta habe 40 Cousinen und Cousins. „Wir haben unser Herz noch immer in Venezuela“, sagt der studierte Software-Ingenieur, der heute Wirt ist.