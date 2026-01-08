Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nach Trumps Aktion

Warum Venezolaner in Salzburg nun Hoffnung haben

Salzburg
08.01.2026 08:00
Oscar Sottile und seine Frau Marta beobachten die Situation in Venezuela genau. Dort wird ...
Oscar Sottile und seine Frau Marta beobachten die Situation in Venezuela genau. Dort wird protestiert.(Bild: Krone KREATIV/APA, Markus Tschepp)

Der Aufschrei zu Donald Trumps Eingreifen in Lateinamerika ist in Europa groß: Vom Ende des Völkerrechts ist die Rede. Doch ein venezolanisches Paar aus Salzburg hat große Hoffnungen, dass sich alles zum Guten wendet. Warum sie Trumps Handeln nicht so kritisch sehen. 

0 Kommentare

„Den Strand!“ – Der Gastronom Oscar Sottile ist vor zehn Jahren nach Salzburg gekommen. Er fühlt sich wohl hier. Und doch zögert er keine Sekunde, als die „Krone“ ihn fragt, was er aus seiner Heimat Venezuela vermisst. „Und dass sich am Wochenende die ganze Großfamilie trifft und wir gemeinsam essen“, sagt Sottile und strahlt. Allein seine Frau Marta habe 40 Cousinen und Cousins. „Wir haben unser Herz noch immer in Venezuela“, sagt der studierte Software-Ingenieur, der heute Wirt ist.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
123.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
114.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
110.793 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf