Neue Ufer für Salzburgs Beachvolleyballer

Während das Top-Team aus Tim Berger (W) und Timo Hammarberg (NÖ) bestehen bleibt, heißt es vor allem für Salzburgs „Beach Boys“: Auf zu neuen Ufern. Ganz unentdeckt sind diese aber nicht. Julian Hörl und Laurenc Grössig bildeten erst vergangenen Oktober auf den Philippinen erstmals ein Gespann. Da schaffte das „Stierwoscha“-Duo gleich den Sprung ins Achtelfinale, ab sofort gehen die zwei fix gemeinsam auf Tour. „Auf den Philippinen hat es zum Teil schon gut funktioniert, ich freue mich auf das neue Projekt“, ist Hörl begeistert. Dass aber noch viel Arbeit auf die zwei wartet, ist dem Saalfeldener bewusst: „So etwas dauert natürlich, aber wir werden alles dafür geben, so schnell wie möglich zu sein. Wir werden unseren Erfolg nicht an Resultaten messen, sonder eher daran, wie eingespielt wir sein werden.“