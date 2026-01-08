Der Salzburger Stier hat Raum für Verbesserungen

- Torhüter: Bereits in den letzten Jahren kam aufgrund der zu häufigen Einbindung der Goalies viel Kritik auf. Die Spiele bei den Herren sind spätestens ab dem Finaltag sehr taktisch geprägt und der Torwart übernimmt im Aufbau und auch in der Offensive eine (zu) wichtige Rolle. Es sollte Regeln geben, die besagen, dass die Keeper nur noch einmal pro Ballbesitz angespielt werden und nicht über die Mittellinie dürfen.