Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Der Salzburger Stier hat Raum für Verbesserungen

Salzburg
08.01.2026 22:00
Beim Stier (li. Neumarkt gegen Straßwalchen) sollte man über Änderungen nachdenken.
Beim Stier (li. Neumarkt gegen Straßwalchen) sollte man über Änderungen nachdenken.(Bild: Andreas Tröster)

Der Hallen-Klassiker begeisterte auch heuer wieder Fans und Teilnehmer, doch ganz ohne Verbesserungspotenzial lief das Event nicht ab. Was besonders gut funktionierte, wo es hakte und welche Änderungen für die Zukunft sinnvoll wären, klärt Krone-Sportredakteur Philip Kirchtag in der Kolumne „Übersteiger“.

0 Kommentare

Fünf Tage mit spannender Hallen-Fußball-Action liegen hinter uns, der Stier 2026 ist geschlagen. Auch die heurige Ausgabe des Klassikers hat gezeigt, dass das Interesse am Turnier nach wie vor riesig ist. Und dennoch gibt es Raum für Verbesserungen. Die „Krone“ zeigt auf, was gut lief und wo man über Änderungen nachdenken sollte.

+ Zuschauer: Das Turnier zieht immer noch die Massen an. An allen fünf Tagen war die Halle bestens besucht, herrschte eine tolle Stimmung. Das Publikum fieberte teilweise sogar mit Trommeln mit, aber es gab keine negativen Zwischenfälle.

+ Teams: Erneut waren fast alle großen Klubs aus dem Unterhaus vertreten. 16 der 22 besten Amateurvereine aus Salzburg spielten mit und kämpften um den Titel, der für alle eine große Bedeutung hat.

+ Organisation: Thomas Selner, Wolfgang Mayer und das ganze Team von Veranstalter Leopoldskron leisteten erneut sensationelle Arbeit.

- Torhüter: Bereits in den letzten Jahren kam aufgrund der zu häufigen Einbindung der Goalies viel Kritik auf. Die Spiele bei den Herren sind spätestens ab dem Finaltag sehr taktisch geprägt und der Torwart übernimmt im Aufbau und auch in der Offensive eine (zu) wichtige Rolle. Es sollte Regeln geben, die besagen, dass die Keeper nur noch einmal pro Ballbesitz angespielt werden und nicht über die Mittellinie dürfen.

- Ball und Härte: Man spricht gern vom Bandenzauber beim Stier. Zu sehen ist davon jedoch nicht mehr viel. Hauptproblem ist die Filzkugel, die ein „schönes Spiel“ kaum möglich macht. Stattdessen gab es erneut viele Zweikämpfe, die teilweise viel zu hart geführt wurden. Da hätten auch die Schiris härter durchgreifen müssen, aber Karten gab es meist nur für Kritik.

- Zeit: Der Finaltag dauert einfach zu lange, weil drei Bewerbe (Herren, Frauen und Kinder) gespielt werden. Es wäre besser, wenn man den Damen-Stier gesondert an einem Tag durchführt.

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
130.151 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
119.576 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
112.531 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf