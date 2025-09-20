Keine Ticketautomaten in Salzburgs Obussen

Dass die Lenker in den Salzburger Obussen keine Fahrkarten mehr verkaufen, bringt Vorteile: Die Fahrer werden entlastet, die Pünktlichkeit der Öffis steigt. Diese jahrelange Forderung des Betriebsrats wird wie berichtet mit 1. Oktober umgesetzt. Dann muss eine Karte über Fahrscheinautomaten, im Vorverkauf oder per Apps erworben werden. Ob es nicht noch zusätzlich, wie in vielen Städten und Ländern üblich, direkt in den Bussen Automaten installiert werden, also einsteigen, schnell und bargeldlos per Kreditkarte oder Mobiltelefon ein Ticket ziehen? Die Antwort der Salzburg Linien: Nein.