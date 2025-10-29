Zu Allerheiligen wird Obus-Verkehr verstärkt

Die Linie 9 verkehrt von ca. 08:30 Uhr bis 15:45 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen Europark und Kommunalfriedhof (Route wie morgens an Schultagen im Normalfahrplan). Somit gibt es eine bessere Verbindung von Taxham zum Maxglaner Friedhof und weiter zum Kommunalfriedhof. Die Linie 22 verkehrt nach dem Samstag-Fahrplan.