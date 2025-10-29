Zu Allerheiligen wird Obus-Verkehr verstärkt

Bus statt Auto – das soll auch im vorprogrammierten Andrang auf den städtischen Friedhöfen in Salzburg am Allerheiligentag bestmöglich unterstützen. Die Linien 5, 9 und 22 werden verstärkt.
Der Busfahrplan wird zu Allerheiligen angepasst. Die Obuslinien 1 bis 10 und 12 verkehren auf Basis des Fahrplans Sonn- und Feiertag. Zusätzlich werden die Obuslinien 5 und 9 sowie die Albus-Autobuslinie 22 verstärkt.
Die Linie 5 fährt ab 07:10 Uhr im 15-Minuten-Takt und von 09:20 bis 16:30 Uhr alle zehn Minuten zwischen der Weidenstraße und Hauptbahnhof. Nach Grödig fährt der Bus wie an Sonntagen.
Die Linie 9 verkehrt von ca. 08:30 Uhr bis 15:45 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen Europark und Kommunalfriedhof (Route wie morgens an Schultagen im Normalfahrplan). Somit gibt es eine bessere Verbindung von Taxham zum Maxglaner Friedhof und weiter zum Kommunalfriedhof. Die Linie 22 verkehrt nach dem Samstag-Fahrplan.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.