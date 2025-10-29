Vorteilswelt
Sonderfahrplan

Zu Allerheiligen wird Obus-Verkehr verstärkt

Salzburg
29.10.2025 15:30
Obus beim Salzburger Kommunalfriedhof
Obus beim Salzburger Kommunalfriedhof(Bild: MA Georg Kukuvec)

Bus statt Auto – das soll auch im vorprogrammierten Andrang auf den städtischen Friedhöfen in Salzburg am Allerheiligentag bestmöglich unterstützen. Die Linien 5, 9 und 22 werden verstärkt.  

Der Busfahrplan wird zu Allerheiligen angepasst. Die Obuslinien 1 bis 10 und 12 verkehren auf Basis des Fahrplans Sonn- und Feiertag. Zusätzlich werden die Obuslinien 5 und 9 sowie die Albus-Autobuslinie 22 verstärkt.

Die Linie 5 fährt ab 07:10 Uhr im 15-Minuten-Takt und von 09:20 bis 16:30 Uhr alle zehn Minuten zwischen der Weidenstraße und Hauptbahnhof. Nach Grödig fährt der Bus wie an Sonntagen.

Die Linie 9 verkehrt von ca. 08:30 Uhr bis 15:45 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen Europark und Kommunalfriedhof (Route wie morgens an Schultagen im Normalfahrplan). Somit gibt es eine bessere Verbindung von Taxham zum Maxglaner Friedhof und weiter zum Kommunalfriedhof. Die Linie 22 verkehrt nach dem Samstag-Fahrplan.

