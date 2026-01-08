Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesund und munter

Gerettete Almkatzen suchen jetzt ein neues Zuhause

Salzburg
08.01.2026 09:45
Die geretteten Katzen halten nun nach einem Zuhause Ausschau.
Die geretteten Katzen halten nun nach einem Zuhause Ausschau.(Bild: Pfotenhilfe)

Vier Katzen, die in den Bergen dem Tod nur knapp entkamen, stehen jetzt vor ihrem größten Glück: „Molly“, „Snow“, „Frosty“ und „Flocke“ suchen ein neues Zuhause. Die zutraulichen Vierbeiner sind gesund, bestens versorgt und bereit für ein warmes, sicheres Leben bei liebevollen Menschen.

0 Kommentare

Nach ihrer dramatischen Rettung von der Spielbergalm in Krispl-Gaißau sind die vier Katzen „Molly“, „Snow“, „Frosty“ und „Flocke“ nun bereit für den nächsten großen Schritt: ein liebevolles Zuhause.

Sehr zutrauliche Katzen
Die drei Burschen „Snow“, „Frosty“ und „Flocke“ sowie „Molly“ sind mittlerweile sehr zutraulich und rundum medizinisch versorgt – kastriert, geimpft, gechippt, parasitenbehandelt und gesund. Ab sofort suchen sie – alle zusammen oder pärchenweise – Menschen, die ihnen ein schönes Zuhause schenken möchten.

Zitat Icon

Seit ihrer Rettung möchten sie auf ihre gewohnten weichen, warmen Betten keinesfalls mehr verzichten.

Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler

„Seit ihrer Rettung möchten sie auf ihre gewohnten weichen, warmen Betten keinesfalls mehr verzichten“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „Die Gefahren des Straßenverkehrs kennen sie nicht, weshalb sie entweder Wohnungshaltung oder eher abgelegene Häuser bevorzugen.“

Lesen Sie auch:
„Molly“ und „Snowy“ konnten von der Spielbergalm gerettet werden.
Miauz sei Dank
Erneute Katzen-Rettung auf 1320 Metern Seehöhe
04.12.2025
Rettung geglückt
Skitourengeher entdeckten am Berg verwaiste Katzen
30.11.2025

Wer den Samtpfoten ein neues Zuhause schenken möchte, findet alle Informationen zur Adoption und zum Ablauf der Vermittlung auf der Website der Pfotenhilfe.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
125.121 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
114.964 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
114.380 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf