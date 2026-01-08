Gerettete Almkatzen suchen jetzt ein neues Zuhause

Vier Katzen, die in den Bergen dem Tod nur knapp entkamen, stehen jetzt vor ihrem größten Glück: „Molly“, „Snow“, „Frosty“ und „Flocke“ suchen ein neues Zuhause. Die zutraulichen Vierbeiner sind gesund, bestens versorgt und bereit für ein warmes, sicheres Leben bei liebevollen Menschen.