Gerettete Almkatzen suchen jetzt ein neues Zuhause

Vier Katzen, die in den Bergen dem Tod nur knapp entkamen, stehen jetzt vor ihrem größten Glück: „Molly“, „Snow“, „Frosty“ und „Flocke“ suchen ein neues Zuhause. Die zutraulichen Vierbeiner sind gesund, bestens versorgt und bereit für ein warmes, sicheres Leben bei liebevollen Menschen.
Nach ihrer dramatischen Rettung von der Spielbergalm in Krispl-Gaißau sind die vier Katzen „Molly“, „Snow“, „Frosty“ und „Flocke“ nun bereit für den nächsten großen Schritt: ein liebevolles Zuhause.
Sehr zutrauliche Katzen
Die drei Burschen „Snow“, „Frosty“ und „Flocke“ sowie „Molly“ sind mittlerweile sehr zutraulich und rundum medizinisch versorgt – kastriert, geimpft, gechippt, parasitenbehandelt und gesund. Ab sofort suchen sie – alle zusammen oder pärchenweise – Menschen, die ihnen ein schönes Zuhause schenken möchten.
Seit ihrer Rettung möchten sie auf ihre gewohnten weichen, warmen Betten keinesfalls mehr verzichten.
Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler
„Seit ihrer Rettung möchten sie auf ihre gewohnten weichen, warmen Betten keinesfalls mehr verzichten“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „Die Gefahren des Straßenverkehrs kennen sie nicht, weshalb sie entweder Wohnungshaltung oder eher abgelegene Häuser bevorzugen.“
Wer den Samtpfoten ein neues Zuhause schenken möchte, findet alle Informationen zur Adoption und zum Ablauf der Vermittlung auf der Website der Pfotenhilfe.
