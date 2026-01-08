Als Lahoda traf, gab es in Zell kein Halten mehr

Die Zeller Eisbären feierten am Donnerstagabend einen Prestigesieg in der Alps Hockey League. Im Derby gegen Erzrivale Kitzbühel behielten die Pinzgauer mit 3:2 die Oberhand. Lahoda traf knapp vier Minuten vor Schluss zum Sieg für den amtierenden Meister.
Auch wenn Meister Zell und Erzrivale Kitzbühel mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatten, sahen die 2796 Fans in der Arena von Beginn an ein heißes Derby in der Alps Hockey League. In dem die Eisbären einen 0:1-Rückstand rasch drehen konnten und am Ende mit 3:2 die Oberhand behielten. Als Lahoda in der 57. Minute den Siegtreffer erzielte, brachte er den Kessel im Pinzgau zum Beben.
„Dieser Sieg war sehr wichtig für uns. Nicht nur, weil es ein Derbysieg war, sondern auch, weil er gut für unsere Platzierung in der Tabelle ist“, erklärte Zells Goalie Alexander Schmidt. Die Eisbären liegen punktegleich hinter Sisak (gastiert am Samstag bei den Juniors) auf Platz zwei. Die drittplatzierten Juniors haben einen Punkt, aber auch zwei Spiele weniger.
Für Schmidt war es ein „hart umkämpfter Sieg. Wir haben auf unsere Chancen gewartet und auf unseren Charakter vertraut. Nun haben wir Zeit, neue Kräfte zu sammeln!“ Nach zehn Spielen in drei Wochen können die Zeller kurz durchatmen. Weiter geht’s nächsten Samstag in Asiago.
Alps Hockey League:
Zeller Eisbären – Kitzbühel 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). 0:1 (25.) Fröwis (PP), 1:1 (29.) Prodinger (PP), 2:1 (33.) Huard (PP), 2:2 (42.) Engelhart, 3:2 (57.) Lahoda. – KE Kelit Arena, 2796.
Weiters: Jesenice – Unterland 3:2 (2:0, 1:1, 0:1), Meran – Sisak 1:3 (1:2, 0:1, 0:0).
