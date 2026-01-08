Als Lahoda traf, gab es in Zell kein Halten mehr

„Dieser Sieg war sehr wichtig für uns. Nicht nur, weil es ein Derbysieg war, sondern auch, weil er gut für unsere Platzierung in der Tabelle ist“, erklärte Zells Goalie Alexander Schmidt. Die Eisbären liegen punktegleich hinter Sisak (gastiert am Samstag bei den Juniors) auf Platz zwei. Die drittplatzierten Juniors haben einen Punkt, aber auch zwei Spiele weniger.