Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Derby gegen Kitzbühel

Als Lahoda traf, gab es in Zell kein Halten mehr

Salzburg
08.01.2026 23:00
Jubel bei den Eisbären
Jubel bei den Eisbären(Bild: EKZ/Radlwimmer)

Die Zeller Eisbären feierten am Donnerstagabend einen Prestigesieg in der Alps Hockey League. Im Derby gegen Erzrivale Kitzbühel behielten die Pinzgauer mit 3:2 die Oberhand. Lahoda traf knapp vier Minuten vor Schluss zum Sieg für den amtierenden Meister.

0 Kommentare

Auch wenn Meister Zell und Erzrivale Kitzbühel mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatten, sahen die 2796 Fans in der Arena von Beginn an ein heißes Derby in der Alps Hockey League. In dem die Eisbären einen 0:1-Rückstand rasch drehen konnten und am Ende mit 3:2 die Oberhand behielten. Als Lahoda in der 57. Minute den Siegtreffer erzielte, brachte er den Kessel im Pinzgau zum Beben.

Lesen Sie auch:
So könnte das Stadion aussehen
Krone Plus Logo
Eishockey
Liga plant Freiluft-Spektakel an Skisprungschanze
08.01.2026

„Dieser Sieg war sehr wichtig für uns. Nicht nur, weil es ein Derbysieg war, sondern auch, weil er gut für unsere Platzierung in der Tabelle ist“, erklärte Zells Goalie Alexander Schmidt. Die Eisbären liegen punktegleich hinter Sisak (gastiert am Samstag bei den Juniors) auf Platz zwei. Die drittplatzierten Juniors haben einen Punkt, aber auch zwei Spiele weniger.

Für Schmidt war es ein „hart umkämpfter Sieg. Wir haben auf unsere Chancen gewartet und auf unseren Charakter vertraut. Nun haben wir Zeit, neue Kräfte zu sammeln!“ Nach zehn Spielen in drei Wochen können die Zeller kurz durchatmen. Weiter geht’s nächsten Samstag in Asiago.

Alps Hockey League:
Zeller Eisbären – Kitzbühel 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). 0:1 (25.) Fröwis (PP), 1:1 (29.) Prodinger (PP), 2:1 (33.) Huard (PP), 2:2 (42.) Engelhart, 3:2 (57.) Lahoda. – KE Kelit Arena, 2796.

Weiters: Jesenice – Unterland 3:2 (2:0, 1:1, 0:1), Meran – Sisak 1:3 (1:2, 0:1, 0:0).

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
Ein Demonstrant steht in Abdanan auf dem bei den Protesten verstreuten Reis.
Wut im ganzen Land
Proteste im Iran: „System lässt Menschen hungern“
Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
130.151 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
119.576 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
112.531 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf