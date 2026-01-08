Dramatische Rettung: Steirer stürzte 25 Meter ab

Schnelle Rettung

Mit letzter Kraft wählte er einen Notruf über sein Handy, woraufhin die Bergrettung Bischofshofen alarmiert wurde. Innerhalb von 20 Minuten erreichten die Retter die Unfallstelle. Ein Bergretter sicherte den Mann mit einer Bandschlinge, während er über eine steile Granitwand hing und weiter hätte abrutschen können. Polizisten leuchteten das Gelände aus.