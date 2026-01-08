Vorteilswelt
Klammerte sich an Baum

Dramatische Rettung: Steirer stürzte 25 Meter ab

Salzburg
08.01.2026 11:31
Die Rettungskette funktionierte perfekt.
Die Rettungskette funktionierte perfekt.(Bild: Bergrettung Bischofshofen)

Auf dem Weg zur Burgruine Bachsfall bei Bischofshofen hat ein Steirer nach einem 25-Meter-Sturz in letzter Sekunde überlebt: An einem Baum hängend, konnte er Hilfe rufen. Die Bergrettung brachte den schwer verletzten Mann sicher ins Tal – eine dramatische Rettung mit Happy End.

Ein Wanderer aus der Steiermark rutschte auf einem eisigen Steig aus und stürzte rund 25 Meter eine steile Böschung hinunter. Kurz vor einem Abgrund klammerte er sich an einen kleinen Baum und konnte so sein Leben retten.

Schnelle Rettung
Mit letzter Kraft wählte er einen Notruf über sein Handy, woraufhin die Bergrettung Bischofshofen alarmiert wurde. Innerhalb von 20 Minuten erreichten die Retter die Unfallstelle. Ein Bergretter sicherte den Mann mit einer Bandschlinge, während er über eine steile Granitwand hing und weiter hätte abrutschen können. Polizisten leuchteten das Gelände aus.

Der Verletzte wurde vorsichtig in einer Spezialtrage nach oben gebracht, dort erstversorgt und schließlich ins Tal zur Übergabe an das Rote Kreuz transportiert. Laut Bergrettern war er stark unterkühlt und schwer verletzt, überlebte aber dank der schnellen Rettung.

Salzburg

