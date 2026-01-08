So viel staubten Tennis-Asse an Preisgelder ab

Die Salzburger Tennis-Profis landeten 2025 im heimischen Ranking nur auf Platz sechs. Während das Abschneiden insgesamt solide ausfiel, konnte mit Lukas Neumayer allerdings nur ein Spieler nennenswerte Preisgelder einfahren.
Wenn am Montag die Qualifikation der Australian Open im Tennis startet, geht’s um satte 64 Millionen Euro an Preisgeld. Schon ein Erstrunden-Aus garantiert den Startern 86.000 Euro. Summen, von denen Salzburgs Profis freilich bislang nur träumen konnten. Blickt man auf den verteilten Preisgeldkuchen des abgelaufenen Jahres, sind die rot-weiß-roten Gewinner Sebastian Ofner (629.000) und Julia Grabher (294.000). Die beiden besten Salzburger Lukas Neumayer und Arabella Koller belegten jeweils den sechsten Rang.
Dabei trennen die beiden aber Welten. Der Radstädter erreichte im August mit Platz 157 in der Weltrangliste sein bisheriges Hoch. Übers Jahr kam er auf 181.000 Euro. Der 23-Jährige lebt den Profitraum, kann auch davon leben. Damit es so weitergeht, weilt er längst zwecks Saisonstart in Australien. Nach geschaffter Quali kam dort am Dienstag beim Challenger in Canberra das Erstrunden-Aus.
Bescheiden dagegen Kollers Ausbeute. Die 25-jährige Großgmainerin kam auf bescheidene 6.600 Euro. Krankheitsbedingt verlor sie im Ranking 300 Plätze, kämpfte zuletzt zudem mit Knieproblemen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.