So viel staubten Tennis-Asse an Preisgelder ab

Dabei trennen die beiden aber Welten. Der Radstädter erreichte im August mit Platz 157 in der Weltrangliste sein bisheriges Hoch. Übers Jahr kam er auf 181.000 Euro. Der 23-Jährige lebt den Profitraum, kann auch davon leben. Damit es so weitergeht, weilt er längst zwecks Saisonstart in Australien. Nach geschaffter Quali kam dort am Dienstag beim Challenger in Canberra das Erstrunden-Aus.