Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Niederlage

Niederländische Fußballfans randalierten in Obus

Salzburg
07.11.2025 09:50
Ein Einsatz wegen Sachbeschädigungen im Obus
Ein Einsatz wegen Sachbeschädigungen im Obus(Bild: Markus Tschepp)

Das Fußballspiel zwischen dem FC Salzburg und den Go Ahead Eagles aus den Niederlanden macht auch abseits des Rasens Schlagzeilen. Die mitgereisten Fans taten ihrem Unmut über die 0:2-Niederlage auch mit Gewalt kund.

0 Kommentare

Schon vor dem Spiel sorgten die Anhänger aus dem niederländischen Deventer für Aufsehen und Aufregung. Der Mmarsch der an die 4000 mitgereisten Fans zum Stadion war von einem riesigen Polizeiaufgebot umringt. Es gab mehrere Gesetzesübertretungen. In einem Obus kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen niederländischen Fans. Dabei wurde ein Niederländer von drei Personen mittels Schlägen verletzt. Die Täter konnten nicht angehalten werden, so die Polizei.

Der Fanmarsch wurde von der Polizei begleitet
Der Fanmarsch wurde von der Polizei begleitet(Bild: Markus Tschepp)

Nach dem Spiel konnten Beamte eine Person anhalten, die eine Gasdruckpistole mit sich führte. Der Beschuldigte dürfte mehrere Fahrgäste in einem Bus mit der Waffe bedroht haben. Er wurde festgenommen.

Lesen Sie auch:
Thomas Letsch (Salzburg-Trainer)
Letsch zu „Bullen“-2:0
„Spiele zu gewinnen, das fühlt sich immer gut an!“
06.11.2025
2:0 gegen Go Ahead
Europa-Bann gebrochen! Salzburg holt ersten Sieg
06.11.2025

Feuerwerks-Verstöße und zerstörte Laterne
Zu einer schweren Sachbeschädigung kam es in einem weiteren Obus. Der Beschuldigte riss diverses Innenraumequipment, darunter auch einen Fahrtanzeigemonitor, aus den Verankerungen. Der Mann eschuldigte wurde angezeigt.

Noch im Altstadtbereich kam es außerdem vor dem Fußballspiel zu mehreren Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz. Es wurden mehrere Feuerwerkskörper sichergestellt. Eine Anzeige wurde erstattet und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Ein niederländischer Fan beschädigte am Alten Markt zudem eine Straßenlaterne. Der Beschuldigte konnte ausgeforscht werden und wurde angezeigt

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Niederlande
Polizei
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Der Tech-Milliardär Elon Musk sieht Teslas Zukunft in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden ...
Aktionäre stimmten ab
Elon Musk bekommt seine Billion-Dollar-Chance
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
145.465 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
90.179 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf