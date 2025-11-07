Niederländische Fußballfans randalierten in Obus

Das Fußballspiel zwischen dem FC Salzburg und den Go Ahead Eagles aus den Niederlanden macht auch abseits des Rasens Schlagzeilen. Die mitgereisten Fans taten ihrem Unmut über die 0:2-Niederlage auch mit Gewalt kund.
Schon vor dem Spiel sorgten die Anhänger aus dem niederländischen Deventer für Aufsehen und Aufregung. Der Mmarsch der an die 4000 mitgereisten Fans zum Stadion war von einem riesigen Polizeiaufgebot umringt. Es gab mehrere Gesetzesübertretungen. In einem Obus kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen niederländischen Fans. Dabei wurde ein Niederländer von drei Personen mittels Schlägen verletzt. Die Täter konnten nicht angehalten werden, so die Polizei.
Nach dem Spiel konnten Beamte eine Person anhalten, die eine Gasdruckpistole mit sich führte. Der Beschuldigte dürfte mehrere Fahrgäste in einem Bus mit der Waffe bedroht haben. Er wurde festgenommen.
Feuerwerks-Verstöße und zerstörte Laterne
Zu einer schweren Sachbeschädigung kam es in einem weiteren Obus. Der Beschuldigte riss diverses Innenraumequipment, darunter auch einen Fahrtanzeigemonitor, aus den Verankerungen. Der Mann eschuldigte wurde angezeigt.
Noch im Altstadtbereich kam es außerdem vor dem Fußballspiel zu mehreren Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz. Es wurden mehrere Feuerwerkskörper sichergestellt. Eine Anzeige wurde erstattet und eine Sicherheitsleistung eingehoben. Ein niederländischer Fan beschädigte am Alten Markt zudem eine Straßenlaterne. Der Beschuldigte konnte ausgeforscht werden und wurde angezeigt
