Niederländische Fußballfans randalierten in Obus

Schon vor dem Spiel sorgten die Anhänger aus dem niederländischen Deventer für Aufsehen und Aufregung. Der Mmarsch der an die 4000 mitgereisten Fans zum Stadion war von einem riesigen Polizeiaufgebot umringt. Es gab mehrere Gesetzesübertretungen. In einem Obus kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen niederländischen Fans. Dabei wurde ein Niederländer von drei Personen mittels Schlägen verletzt. Die Täter konnten nicht angehalten werden, so die Polizei.