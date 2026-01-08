Vorteilswelt
Wetter macht Probleme

Training der Ski-Damen in Zauchensee verschoben

Salzburg
08.01.2026 11:08
Viele Freiwillige helfen in Zauchensee mit, um am Donnerstag ein Training zu ermöglichen.
Viele Freiwillige helfen in Zauchensee mit, um am Donnerstag ein Training zu ermöglichen.(Bild: GEPA)

Tiefster Winter herrscht derzeit auch in Altenmarkt-Zauchensee. Der Besuch von Frau Holle stellt die Organisatoren der Damen-Rennen auf der „Gamskogelabfahrt“ aber vor Herausforderungen. Aktuell wird um das erste Training gekämpft. 

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Zauchensee

Bitte warten heißt es vorerst für die schnellsten Ski-Damen der Welt in Altenmarkt-Zauchensee. Frau Holle lässt sich im Pongauer Ort aktuell ordentlich nieder und stellt die vielen Freiwilligen und die Entscheidungsträger vor Herausforderungen. Der ursprüngliche Start des ersten Trainings war bereits von 11.30 Uhr auf 12 Uhr verschoben worden.

Kürzlich folgte die nächste Planänderung: Der Beginn wurde um eine weitere halbe Stunde auf 12.30 Uhr verschoben. Gestartet wird nun beim zweiten Reservestart, dem sogenannten „Hot Air“. Sollte das Training am Freitag aufgrund des Wetters nicht stattfinden können, würde die Abfahrt am Samstag ebenfalls vom „Hot Air“ aus stattfinden. Außer man bekommt es hin, die Strecke noch vor dem Rennen einmal vom steilen Starthang bis zu ebendiesem Punkt fahrend zu absolvieren. Hausherr Michael Walchhofer ist optimistisch, dass diese Variante durchführbar wäre. 

Roland Assinger (li. mit Alpinchef Christian Mitter) feiert in Zauchensee sein Comeback.
Roland Assinger (li. mit Alpinchef Christian Mitter) feiert in Zauchensee sein Comeback.(Bild: APA/EXPA)

Cheftrainer feiert sein Comeback
Der österreichische Verband schickt insgesamt zwölf Starterinnen in dieses erste Training. Damen-Chef Roland Assinger feiert in der „Zauch“ sein Comeback. Der 52-Jährige hatte sich vor rund einem Monat in St. Moritz mehrere Sehnenrisse in der Schulter zugezogen. Gemeinsam mit Alpin-Boss Christian Mitter besichtigte er bereits die Strecke am Gamskogel. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
