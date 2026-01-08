Training der Ski-Damen in Zauchensee verschoben

Kürzlich folgte die nächste Planänderung: Der Beginn wurde um eine weitere halbe Stunde auf 12.30 Uhr verschoben. Gestartet wird nun beim zweiten Reservestart, dem sogenannten „Hot Air“. Sollte das Training am Freitag aufgrund des Wetters nicht stattfinden können, würde die Abfahrt am Samstag ebenfalls vom „Hot Air“ aus stattfinden. Außer man bekommt es hin, die Strecke noch vor dem Rennen einmal vom steilen Starthang bis zu ebendiesem Punkt fahrend zu absolvieren. Hausherr Michael Walchhofer ist optimistisch, dass diese Variante durchführbar wäre.