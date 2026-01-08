Gefängnishäftling bewarf Seelsorger mit Büchern

Gutachter soll Häftling untersuchen

Den Vorfall an sich leugnet der Angeklagte nicht. Nur er meint, dass er niemanden verletzt habe. Der Seelsorger selbst bestätigte im Zeugenstand die Szenen in der Bücherei der Justizanstalt: Er sei auch von Büchern getroffen wurden, verletzt habe er sich aber nicht.