Lazio-Trainer: „Ratkov? Kenne den Spieler nicht!“

Ob Petar Ratkov seinen Wechsel von Red Bull Salzburg zu Lazio Rom bereits bereut? Nicht einmal 24 Stunden, nachdem der Wechsel des Serben zu dem Serie-A-Klub ruchbar geworden war, sorgte Trainer Maurizio Sarri nämlich mit einem verbalen Rundumschlag für Aufsehen – einem Rundumschlag, in dem der Ex-„Bulle“ genauso wenig gut wegkam wie Österreichs Bundesliga …
Bei dem 66 Jahre alten Sarri, der schon in der Vergangenheit öfter angedeutet hatte, über wenig diplomatisches Geschick zu verfügen, hatte sich zuletzt einiges angestaut – und das ließ er nun am Donnerstag gegenüber „Il Messaggero“ ungefiltert heraus.
„Habe ehrlich gesagt wirklich gedacht, dass ...“
Zunächst einmal wetterte er gegen den Verkauf von Mittelfeld-Mann Mattéo Guendouzi, den die Römer für rund 29 Millionen Euro in die Türkei zu Fenerbahce abgaben. „Ich habe ehrlich gesagt wirklich gedacht, dass Guendouzi einer der sieben oder acht Spieler wäre, mit denen wir die Zukunft von Lazio gestalten könnten“, so Sarri.
Er verstehe zwar, dass Lazio in Sachen Gehältern nicht mit den ganz großen Klubs mithalten könne, aber angesichts solcher Umstände und der Abgänge solch wichtiger Spieler, sei es schwierig, die Arbeit zu machen. Dass ihm der Klub den „Bullen“-Stümer Ratkov als Neuzugang zur Verfügung stellt, beruhigt Sarri dabei nicht wirklich, ganz im Gegenteil ...
„Für österreichischen Fußball habe ich keine Zeit!“
„Ich kenne diesen Spieler nicht! Ich habe auch keinen österreichischen Fußball geschaut, dafür habe ich keine Zeit!“ Nicht die allerbesten Vorzeichen für eine gedeihliche Zusammenarbeit von Sarri und Ratkov, für den Lazio immerhin eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe nach Salzburg überwies ...
