Lazio-Trainer: „Ratkov? Kenne den Spieler nicht!“

„Habe ehrlich gesagt wirklich gedacht, dass ...“

Zunächst einmal wetterte er gegen den Verkauf von Mittelfeld-Mann Mattéo Guendouzi, den die Römer für rund 29 Millionen Euro in die Türkei zu Fenerbahce abgaben. „Ich habe ehrlich gesagt wirklich gedacht, dass Guendouzi einer der sieben oder acht Spieler wäre, mit denen wir die Zukunft von Lazio gestalten könnten“, so Sarri.