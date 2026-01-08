Der Riese Samson und seine Fans in St. Andrä

Wenn Bürgermeister Heinrich Perner (ÖVP) die überdimensionale Vitrine des Samson einmal aufsperrt, bildet sich gleich eine Fangruppe und die Handykameras klicken: Senioren aus der Steiermark machen hier Station. Die Tatsache, dass sie gerade einmal so groß wie die Zwergerl sind, stört Fans und Bürgermeister nicht. Perner beweist Talent als „Dorf-Guide“ und zeigt den Gästen am Handy stolz, wie der Riese aus St. Andrä bei Ausrückungen tanzt.